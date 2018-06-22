Россия уведомила ВТО о снятии пошлин на LCV

Россия проинформировала орган по разрешению споров ВТО о снятии антидемпинговых пошлин на немецкие и итальянские легкие коммерческие автомобили (LCV), ЕС приветствовал это, сообщил журналистам женевский источник в торговых кругах, знакомый с вопросом.
Всемирная торговая организации в марте отклонила апелляцию России, поддержав в этом споре Евросоюз, который выступал за отмену пошлин на немецкие и итальянские LCV. ВТО обязала Россию снять эти пошлины, поскольку тарифы нарушают правила международной торговли.