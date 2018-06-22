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Россия уведомила ВТО о снятии пошлин на LCV
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Россия уведомила ВТО о снятии пошлин на LCV из Германии и Италии 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: AFP 2018 / Fabrice Coffrini
Россия проинформировала орган по разрешению споров ВТО о снятии антидемпинговых пошлин на немецкие и итальянские легкие коммерческие автомобили (LCV), ЕС приветствовал это, сообщил журналистам женевский источник в торговых кругах, знакомый с вопросом.
Всемирная торговая организации в марте отклонила апелляцию России, поддержав в этом споре Евросоюз, который выступал за отмену пошлин на немецкие и итальянские LCV. ВТО обязала Россию снять эти пошлины, поскольку тарифы нарушают правила международной торговли.
"Россия проинформировала орган по разрешению споров ВТО, что она сняла антидемпинговую меру в отношении импортируемых транспортных средств из Германии и Италии после решения ВТО против этих пошлин. ЕС приветствовал оперативные усилия РФ по имплементация этого решения ", — сообщил источник.
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