Инвестиции и риски: Чубайс нашел новое применение пенсиям россиян

"Постановка вопроса об использовании пенсионных средств на инвестиционные цели абсолютно верна, двух мнений здесь нет. Это "длинные" деньги — потенциал, который позволяет выгодно финансировать крупные проекты, в том числе инфраструктурного характера. Срок окупаемости 10-15 лет, то есть это весьма привлекательные инвестиционный инструмент, которым пользуется большинство стран мира. Но тут все наталкивается на качество предлагаемых инициатив.

К началу 2018 года в мире было заявлено инфраструктурных проектов общей суммой в 8,5 трлн долларов, но для инвесторов они оказались неубедительны из-за сомнительного качества и слабых перспектив. Та же ситуация будет какое-то время характерна и для российской экономики. В финансовом мире много идей, с которых в случае успеха можно получить большие прибыли. Но в случае провала проекта деньги можно потерять. Те же венчурные компании считаются рисковыми инвестициями", — отмечает эксперт.

Глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что пенсионная система в России рано или поздно станет работать не только на социальные, но и на инвестиционные задачи, как это происходит во всем мире. По его мнению, вложение пенсионных денег в реализацию высокотехнологичных проектов предопределено.

"Однако вокруг этой темы такой ажиотаж поднялся на ровном месте, что сейчас вряд ли стоит какие-то активные действия делать. Тем более, что правительство объявило трудное решение, связанное с пенсионной реформой", — сказал Чубайс.

"Управление пенсионными деньгами требует продвинутого уровня понимания, как работают рынки. Здесь, обычно, используют множественные вложения — от консервативных инструментов до высокорисковых, но высокоприбыльных. Часть средств вкладывается в государственные бумаги класса надежности "А", акции крупных машиностроительных предприятий, нефтегазовый сектор. Другая часть денег идет в проекты менее надежные, но сулящие серьезные доходы в случае успеха проектов.

Чубайс же просит подтянуть российскую систему к мировой практике, разрешив более гибко использовать пенсионные деньги россиян. Тем более, практика показывает, что управляющие деньгами компании в США, Китае и ряде других стран активно вкладывают в перспективные проекты области новых технологий и отраслей. Зарабатывать деньги с грамотно распределенными рисками — стратегия, которую широко используют в мире не первый год", — подчеркивает специалист.

Борьба за инвестиции

В конце мая "Роснано" направило в правительство и Центробанк предложения об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию. Сам Чубайс неоднократно говорил о необходимости разрешить негосударственным пенсионным фондам вкладывать небольшую фиксированную долю средств в венчурные фонды. Россияне негативно отреагировали на такую идею, сочтя, что чиновник захотел "потратить пенсии россиян на нанотехнологии".

Во всем мире пенсионные фонды — и государственные, и частные — являются одними из наиболее консервативных инвесторов. Причина понятна — если свои обязательства не сможет выполнять пенсионный фонд, это приведет к социальному взрыву в любой стране мира. Потому чаще всего фонды разумно отдают предпочтение более надежным финансовым инструментам, которые дают хотя и небольшую, но постоянную и гарантированную прибыль. Венчурный капитал — деньги на новые или растущие компании, то есть вложения с высокой степенью риска.

"Вопрос о вкладах пенсионных накоплений россиян пока обсуждать смысла нет — накопительная часть пенсий правительством "заморожена" на неопределенный срок. И до появления системы индивидуального пенсионного капитала сделать добровольно свои будущие пенсии инвестиционным инструментом россияне не смогут. А эта концепция, насколько известно, в правительстве пока даже не обсуждается.

Однако рано или поздно мы к этому все же придет. И объемы средств, которыми можно оперировать, достигнут за 10 лет 13 трлн рублей. Сейчас "Внешэкономбанк" и негосударственные пенсионные фонды оперируют 4 триллионами, полученными до "заморозки". То есть средства внушительные, за них развернется нешуточная борьба всех участников инвестиционного рынка.