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России предложили важную роль в ОПЕК
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Россию пригласили в ОПЕК 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что ОПЕК предложила России стать страной-наблюдателем в организации, передает РИА "Новости".
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"Мы пригласили Россию присоединиться (к ОПЕК) в качестве наблюдателя. Мы думаем, она рассматривает это предложение, и с нетерпением ждем от нее официальной заявки. Могу заверить вас, все члены ОПЕК будут рады, если Россия официально станет частью семьи ОПЕК", — сказал аль-Фалих.
Ранее ОПЕК одобрила вступление Республики Конго в организацию. Помимо Конго, в состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.
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