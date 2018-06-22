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Кабмин готов поддержать возмещение сельхозпроизводителям потерь от роста цен на топливо
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Кабмин готов поддержать возмещение сельхозпроизводителям потерь от роста цен на топливо 

Газета.Ru 22 июня 2018
Фото: Alexei Druzhinin/Reuters
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что готов поддержать меру о возмещении убытков производителям сельскохозяйственной продукции из-за подорожания топлива. Об этом сообщает RNS.
"Такого рода компенсации нужны. Я это решение готов поддержать в рамках несвязанной поддержки и возможностей резервного фонда, и, наверное, надо другие источники посмотреть", — сказал Медведев.
Ранее председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин предложил компенсировать сельхозпроизводителям убытки от подорожания топлива.
Он также сообщил, что закрепление цен на топливо на уровне 30 мая является «грабежом».
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