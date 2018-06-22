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Аграриям компенсируют финансовые потери из-за повышения цен на топливо
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Аграриям компенсируют финансовые потери из-за повышения цен на топливо 

Российская Газета 22 июня 2018
Фото: Российская Газета
Правительство компенсирует аграриям финансовые потери, вызванные повышением цен на топливо. Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал принять соответствующее решение.
"Такого рода компенсации нужны", — заявил председатель правительства в ходе селекторного совещания по проведению сельскохозяйственных уборочных работ. Он поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову совместно с министерством сельского хозяйства определить окончательную сумму.
В ходе совещания из Краснодарского края, например, сообщили, что местные фермеры уже были вынуждены дополнительно на горюче-смазочные материалы потратить 1,3 миллиарда рублей, а за весь год получится почти 4 миллиарда.
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