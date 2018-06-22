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Медведев оценил идею о компенсациях аграриям потерь от роста цен на топливо
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Медведев оценил идею о компенсациях аграриям потерь от роста цен на топливо 

РИА Новости 22 июня 2018
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 22 июн — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания, посвященного уборочной кампании, подтвердил готовность поддержать решение о компенсациях аграриям потерь от роста цен на топливо, сообщается на сайте администрации Краснодарского края.
Заявление Медведев сделал в ходе видеоселекторного совещания, посвященного ходу уборочной кампании. О текущей обстановке в регионе в связи с уборкой урожая ему докладывал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.
Кондратьев отметил, что за первые пять месяцев 2018 года из-за повышения цены на дизельное топливо дополнительные затраты аграриев на ГСМ составили около 1,3 миллиарда рублей. До конца года при нынешней стоимости ГСМ эти затраты вырастут еще на 2,6 миллиарда рублей по отношению к прошлому. Однако если часть затрат на топливо будет компенсирована, сельхозтоваропроизводители смогут снизить финансовые потери.
"Такого рода компенсации нужны. Я это решение готов поддержать в рамках несвязанной поддержки и возможностей резервного фонда. Наши сельхозтоваропроизводители не должны остаться без государственной поддержки в случае необходимости", — приводит слова Медведева пресс-служба администрации Краснодарского края.
В мае-начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Кабмин принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности, если компании нарушат обязательства о заморозке цен.
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