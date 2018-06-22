Медведев оценил идею о компенсациях аграриям потерь от роста цен на топливо

Заявление Медведев сделал в ходе видеоселекторного совещания, посвященного ходу уборочной кампании. О текущей обстановке в регионе в связи с уборкой урожая ему докладывал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев , сообщает пресс-служба администрации региона.

Кондратьев отметил, что за первые пять месяцев 2018 года из-за повышения цены на дизельное топливо дополнительные затраты аграриев на ГСМ составили около 1,3 миллиарда рублей. До конца года при нынешней стоимости ГСМ эти затраты вырастут еще на 2,6 миллиарда рублей по отношению к прошлому. Однако если часть затрат на топливо будет компенсирована, сельхозтоваропроизводители смогут снизить финансовые потери.

"Такого рода компенсации нужны. Я это решение готов поддержать в рамках несвязанной поддержки и возможностей резервного фонда. Наши сельхозтоваропроизводители не должны остаться без государственной поддержки в случае необходимости", — приводит слова Медведева пресс-служба администрации Краснодарского края.