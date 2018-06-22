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Сигареты и алкоголь могут резко подорожать
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Акцизы на табак и алкоголь предложено увеличить 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В Госдуму внесен законопроект о повышении акцизов на сигареты и табачные изделия на 10-20%.
Повышение рассчитано на 2019–2021 годы. В следующем году акцизы на сигареты и папиросы могут составить 1890 рублей за 1 тыс. штук плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2568 рублей за 1 тыс. штук, передает ТАСС со ссылкой на документ.
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В 2020 году акцизы могут вырасти до 1966 рублей и не менее 2671 рубля, в 2021 году — 2045 рублей и не менее 2778 рублей.
Предложено увеличить акцизы на табак с 5280 рублей за 1 кг в 2018 году до 5808 рублей в 2019 году, 6040 рублей в 2020 году и до 6282 рублей в 2021 году. Похожее повышение коснется сигар и сигарилл. Акциз на трубочный табак увеличится с 2772 рублей за 1 кг до 5808 рублей, 6040 рублей и 6282 рублей в 2019-2021 годах.
Кроме того, говорится об увеличении акцизов на электронные системы доставки никотина — с 44 рублей за штуку до 48 рублей в 2019 году, 50 рублей — в 2020 году, 52 рублей — в 2021 году. Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина вырастет с 11 рублей за 1 мл до 12, 13 и 14 рублей в последующие три года.
Также предложено незначительно увеличить акцизы на алкогольные напитки. Так, акцизы на пиво с алкогольным градусом от 0,5% до 8,6%, сидр и медовуху планируется увеличить с 21 рубля за 1 литр до 22-23 рублей в 2020-2021 году. Акциз на игристые вина могут повысить в 2020-2021 годах с 36 рублей за 1 литр до 37-38 рублей. На вино — к 2021 году с 18 до 20 рублей за литр.
Ранее в пятницу правительство внесло в Госдуму законопроект о введении акцизов на смесь для кальянов.
Отметим, ставки акцизов на сигареты и папиросы в России с 1 июля 2018 года увеличатся на 10% — до 1,718 тыс. рублей за 1 тыс. штук.
В мае исследовательский холдинг «Ромир» провел исследование, которое показало сокращение доли курящего населения в России за последние пять лет.
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Комментарии98  Ещё 10 источников 
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