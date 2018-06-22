Россия бросает одних союзников ради других из-за нефти

Припекло

Ираном и Дружба России Венесуэлой оказалась под угрозой, а в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) назревает раскол. Дальнейшая судьба заключенного в 2016 году соглашения между нефтедобывающими державами о сокращении добычи должна решиться в ближайшие дни в Вене . В течение почти двух лет члены ОПЕК и государства, не входящие в картель, демонстрировали поразительную солидарность и приверженность сделке, однако теперь они разделились на два лагеря. Причины и последствия мировой битвы за нефть — в материале «Ленты.ру»

Нормально же общались

На исторической встрече 10 декабря 2016 года в австрийской столице 24 нефтедобывающим державам, вопреки мнениям скептиков, удалось подписать соглашение о совместном сокращении добычи сырья. Это стало вынужденной мерой ради спасения нефтяного рынка, испытавшего шок из-за обвала цен в 2014-2016 годах. Если в начале лета 2014-го нефть марки Brent торговалась по цене 115 долларов за баррель, то к началу 2016-го ее стоимость рухнула более чем в четыре раза.

В итоге стороны условились снизить добычу суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, который оценивался в 33,24 миллиона баррелей в сутки. Россия, в частности, должна была сократить добычу на 300 тысяч баррелей в день. Участники сделки ОПЕК+ тогда выразили уверенность, что она позволит ускорить ребалансировку рынка, привлечь инвестиции в отрасль, а также улучшить ситуацию в мировой экономике в целом. В результате соглашение позволило повысить цены на нефть с уровня ниже 30 долларов за баррель в начале 2016 года до нынешних 75 долларов за баррель. В мае ее стоимость даже пробивала отметку 80 долларов за баррель — впервые с ноября 2014 года.

Однако плохая новость заключается в том, что рано или поздно из сделки придется выходить, и это неизбежно породит ряд конфликтов. Стабильно высокие цены на сырье подталкивают крупнейших нефтедобытчиков — Россию и Саудовскую Аравию — к мысли о том, что они теряют деньги, искусственно занижая объемы добычи. Сейчас они хотят продавать больше, и сопутствующие обстоятельства только играют им в этом вопросе на руку.

Порешали за всех

Москва и Эр-Рияд предлагают увеличить добычу в третьем квартале 2018 года на 1,5 миллиона баррелей в сутки от текущего уровня уже с 1 июля. На вопрос — зачем? — существуют по меньшей мере два железных аргумента — падение нефтедобычи в Венесуэле из-за затяжного экономического кризиса и потенциальный уход с рынка части иранской нефти из-за санкций США . Таким образом, ключевые игроки хотят компенсировать потери на рынке. Квоты предлагается распределить пропорционально: миллион в сутки на страны ОПЕК и 250 тысяч в сутки на Россию.

Для Москвы и Эр-Рияда схема кажется очень выгодной, при этом совершенно безрисковой для всего рынка и мировой экономики в целом. Ведь объем нефтедобычи не меняется, меняется лишь расстановка сил. В результате Россия и Саудовская Аравия будут получать выгоду как от возросших объемов добычи, так и от продолжающегося плавного роста цен на сырье.

По словам главы Минэнерго Александра Новака, России, конечно, выгодна высокая цена на нефть, но стабильные цены важнее.

«Нефтяная отрасль — долгосрочная. Нам выгодна меньшая волатильность. Я не могу сказать, что мы заинтересованы в росте цен до 100 долларов за баррель и выше. Потому что все начнут добывать, и цены снова упадут. Нам важнее стабильность», — заявил он.

Не тут-то было

Однако согласны с подобным раскладом оказались не все. Особенно он возмутил Иран, к которому позже присоединились Ирак и Венесуэла. В целом недовольство ряда участников сделки понятно. Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), возможность резко нарастить добычу сейчас имеют только Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ Кувейт . Получается, другие нефтедобывающие страны остаются не у дел и вынуждены будут потерять долю рынка.

Для Ирана тут не последнюю роль играют и геополитические противоречия, а также тот факт, что возможное увеличение квот сыграет на руку заклятому врагу — Вашингтону, обвинявшему ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть. Несмотря на то что дорогая нефть выгодна американским сланцевым компаниям, сложившаяся на рынке ситуация спровоцировала взрывной рост цен на бензин — в США они достигли трехлетнего максимума. В связи с этим президент Дональд Трамп обратился к ОПЕК с просьбой нарастить добычу на миллион баррелей в сутки.

Стоит отметить, что США отчасти сами и спровоцировали ситуацию сырьевого дефицита, расторгнув 8 мая ядерную сделку с Ираном и вернув санкции против одного из крупнейших экспортеров нефти в мире. По оценкам экспертов, объем иранского экспорта, который сейчас достигает двух миллионов баррелей в сутки, сократится из-за санкций на 500 тысяч. Разумеется, ни о каком наращивании нефтедобычи в данных условиях не может идти и речи, поэтому намерение Ирана наложить вето на российско-саудовскую инициативу вполне закономерно. «ОПЕК — это не организация, которая должна получать инструкции от президента Трампа и следовать им», — заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

Группа поддержки

Отчаянное сопротивление увеличению квот на добычу нефти также оказывает Венесуэла, погрязшая в тяжелейшем экономическом кризисе. Еще в феврале Каракас заявлял, что «жизненно» заинтересован в продлении соглашения ОПЕК+ на длительный срок, как минимум на пять лет.

«Наша экономика зависит от нефти на 97 процентов. Мы обладаем монопроизводящей экономикой, в которой зависимость от нефти очень высока. Нам жизненно необходимо, чтобы цена оставалась на высоком уровне», — говорил посол Венесуэлы в России Карлос Фариа Тортоса.

По оценкам S&P Global Platts, объем нефтедобычи в Венесуэле в апреле составил 1,41 миллиона баррелей в сутки, что на полмиллиона меньше, чем годом ранее, а в мае он уменьшился еще на 50 тысяч. Это самый низкий показатель за последние 30 лет, за исключением общенациональной забастовки в 2002-2003 годах, но и это не предел. По оценкам МЭА , к концу года производственные мощности страны упадут еще на сотни тысяч баррелей в сутки, в то время как мировой спрос на нефть вырастет на 1,3 миллиона баррелей в день.

Союзником Венесуэлы и Ирана в противовес России и Саудовской Аравии выступил Ирак. И хотя он не столь категоричен, но явно не настроен на увеличение квот. Еще в январе иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади заявлял, что страну полностью устраивают текущие цены на нефть и нет необходимости что-то менять. Накануне встречи в Вене министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби выразил надежду, что участники саммита придут к консенсусу. На вопрос, способна ли его страна увеличить нефтедобычу, он ответил, что Ирак еще не рассматривал такой сценарий.

Давайте жить дружно

В целом, несмотря на происходящие разногласия, в крупномасштабном конфликте не заинтересован никто, и даже Иран несколько смягчил свою позицию и допустил встречу с Александром Новаком до начала заседания. Сейчас, по данным источников, члены ОПЕК обсуждают компромиссное соглашение. В соответствии с этим сценарием в ближайшие несколько месяцев ожидается увеличение добычи нефти в пределах от 300 тысяч до 600 тысяч баррелей в сутки. Пропорциональное увеличение квоты России в этом случае может составить от 50 тысяч до 150 тысяч баррелей в сутки. И пока это кажется наиболее адекватным планом.

Если участники сделки откажутся от идеи наращивания нефтедобычи, на рынке возникнет существенный дефицит, что чревато дальнейшим ростом цен, а это в свою очередь создаст риски для всей мировой экономики. По данным МЭА, уже в мае страны ОПЕК выполнили свои обязательства о сокращении добычи на 158 процентов — сказывается серьезный спад добычи в Венесуэле и столкновения в Ливии , из-за которых добыча снизилась примерно на 400 тысяч баррелей в сутки.

В обратной же ситуации, если Москва и Эр-Рияд пойдут против большинства участников соглашения (резкое повышение добычи не поддерживают даже Кувейт и Оман ), то другим странам придется также нарастить добычу. В этом случае образовавшийся на рынке профицит может воскресить сценарий 2015-2016 годов.

Череда встреч представителей ОПЕК и участников соглашения ОПЕК+ состоится 22-23 июня в Вене. Предполагается, что в ней примут участие министры 23 стран. Пока под вопросом остается Иран. Эксперты склоняются к тому, что участники саммита все же проголосуют за вышеупомянутый компромиссный вариант, а стоимость нефти продолжает плавное падение на фоне заявлений представителей ОПЕК.