Ещё
Moody's нашло плюсы пенсионной реформы в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аналитики Moody's нашли плюсы пенсионной реформы в России 

BFM.RU 2 часа назад
Международное рейтинговое агентство Moody's позитивно оценило пенсионную реформу в России. Аналитики компании считают, что она окажет позитивное влияние на экономическую ситуацию в стране, снизив нагрузку на бюджет и увеличив число трудоспособных граждан, передает РБК.
По подсчетам Moody's, пенсионная реформа позволит увеличить население трудоспособного возраста в России более чем на 12 млн человек к 2036 году. При этом указывается, что если власти откажутся от повышения пенсионного возраста, то к указанному сроку убыль трудоспособного населения составит 3,2 млн  В обзоре Moody's подчеркивается, что в долгосрочной перспективе предполагаемые изменения пенсионной системы позволят увеличить вклад труда в рост российской экономики. Кроме того, реформа снизит финансовую нагрузку на бюджет, повысив устойчивость государственных финансов. Если не предпринимать никаких шагов, то численность пенсионеров к численности трудоспособного населения возрастет с 45,5% в текущем году до 55,4% к 2036 году.
По данным Росстата, в котором рассчитали примерный демографический сценарий, численность трудоспособного населения (это мужчины в возрасте 16–59 лет и женщины в возрасте 16–54 года) к началу 2036 года будет составлять 79 млн человек, это около 54% всего населения. На данный момент эта цифра составляет 82,3 млн человек.
BFM.RU: последние новости
Матвиенко призвала не затягивать с повышением пенсионного возраста ЕС назвал условия отмены пошлин на товары из США Нефть готовят к маневру
Комментарии94
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко подло поcтупил после звонка Путину271
Кадыров «ответил на угрозы» в адрес РФ336
Опубликована карта плана «Барбаросса»239
Украина попросила ЕСПЧ «дать указания» России34
Первый канал убрал из эфира выпуск программы Познера209
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
00:31
На полях в Китае появились замысловатые рисунки
Общество
00:53
Порошенко подло поcтупил после звонка Путину
Политика В мире
00:44
Первый канал убрал из эфира выпуск программы Познера
Общество
03:15
Moody's нашло плюсы пенсионной реформы в России
Экономика
03:16
Украина попросила ЕСПЧ «дать указания» России
Украина В мире
00:44
Как попасть из клозета на свадьбу
Общество
02:58
Кадыров «ответил на угрозы» в адрес РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение