Moody's нашло плюсы пенсионной реформы в России

Аналитики Moody's нашли плюсы пенсионной реформы в России

Международное рейтинговое агентство Moody's позитивно оценило пенсионную реформу в России . Аналитики компании считают, что она окажет позитивное влияние на экономическую ситуацию в стране, снизив нагрузку на бюджет и увеличив число трудоспособных граждан, передает РБК.

По подсчетам Moody's, пенсионная реформа позволит увеличить население трудоспособного возраста в России более чем на 12 млн человек к 2036 году. При этом указывается, что если власти откажутся от повышения пенсионного возраста, то к указанному сроку убыль трудоспособного населения составит 3,2 млн В обзоре Moody's подчеркивается, что в долгосрочной перспективе предполагаемые изменения пенсионной системы позволят увеличить вклад труда в рост российской экономики. Кроме того, реформа снизит финансовую нагрузку на бюджет, повысив устойчивость государственных финансов. Если не предпринимать никаких шагов, то численность пенсионеров к численности трудоспособного населения возрастет с 45,5% в текущем году до 55,4% к 2036 году.

По данным Росстата, в котором рассчитали примерный демографический сценарий, численность трудоспособного населения (это мужчины в возрасте 16–59 лет и женщины в возрасте 16–54 года) к началу 2036 года будет составлять 79 млн человек, это около 54% всего населения. На данный момент эта цифра составляет 82,3 млн человек.