Ещё
Россия и Саудовская Аравия придумали замену ОПЕК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и Саудовская Аравия придумали замену ОПЕК 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Москва и Эр-Рияд рассматривают возможность создания новой организации нефтедобывающих стран с участием всех 24 государств, принимающих участие в переговорах в формате ОПЕК+, пишет Bloomberg.
По информации трех источников издания, структура новой группы возможно будет отличаться от принципа ОПЕК «один член — один голос», передает ТАСС.
Bloomberg отмечает, что таким образом крупные производители, в том числе Саудовская Аравия и Россия, могут получить в новой организации больший вес.
Министр энергетики России Александр Новак ранее заявлял, что Москва и Эр-Рияд предложат ОПЕК+ увеличить добычу нефти в третьем квартале на 1,5 млн баррелей в сутки.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о том, каким окажется новое соглашение, которое придет на смену знаменитой сделке по ограничению добычи нефти ОПЕК+, позволившей России за счет роста цен на это сырье заработать триллионы рублей.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Матвиенко призвала не затягивать с повышением пенсионного возраста «Крымские санкции» продлили на год Силуанов: если бы не бюджетное правило, доллар бы сейчас стоил 50 рублей
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские магазины шокировали американцев280
Крым сделали «ничьим»222
Украине предрекли потерю большей части территории164
Экс-участница «Дома-2» выпала из окна27
Зять Ельцина стал советником Путина250
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
01:13
В Киеве День скорби назвали «атавизмом совка»
Украина В мире
00:29
На предприятии в Белоруссии произошёл взрыв
Происшествия В мире
01:03
BMW X6 взорвали в Ставрополе
Происшествия Автоспорт
01:45
Появилась новая версия гибели группы Дятлова
Происшествия
00:40
Зять Ельцина стал советником Путина
Политика
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
03:13
Нюша нарвалась на скандал
Шоу-бизнес
01:44
Как поживает «последний диктатор Европы»?
В мире СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение