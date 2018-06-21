Ещё
Молодые бросают Набиуллину: что теперь будет с ЦБ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молодые бросают Набиуллину: что теперь будет с ЦБ 

Газета.Ru 1 час назад
Из Центробанка после 20 лет работы уходит Игорь Дмитриев. Последние несколько лет он был куратором денежно-кредитной политики регулятора, занимая пост директора профильного департамента. Дмитриев говорит, что хочет заняться личными проектами и посвящать больше времени семье. На его место в ЦБ пришел выходец из «ВТБ Капитала» Алексей Заботкин. Ему придется решать, как реагировать на вероятный скачок инфляции из-за повышения налогов.
В Центробанке меняется директор департамента денежно-кредитной политики. Как говорится в сообщении на сайте Банка России, нынешний руководитель, 40-летний Игорь Дмитриев принял решение покинуть Банк России 25 июня 2018 года.
«Игорь Александрович проработал в Банке России 20 лет, последние пять лет возглавлял департамент денежно-кредитной политики. Именно в этот период происходил очень важный и очень сложный переход к инфляционному таргетированию, и его личный вклад в достижение в прошлом году цели по инфляции в 4% сложно переоценить», — отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, даже в самые сложные, кризисные моменты «Игорь Александрович проявил себя как исключительно компетентный и рассудительный профессионал, на которого мы все могли положиться».
>> ЦБ сообщил о назначении нового заместителя Набиуллиной
В официальном аккаунте Центробанка в фейсбуке опубликовано видеообращение Дмитриева, в котором он благодарил коллег за совместную работу, а также сказал, что хочет «попробовать что-то новое, побыть с семьей, с друзьями, сосредоточиться на личных проектах».
По мнению директора аналитического департамента компании «Локо-Инвест» Кирилла Тремасова, Игорь Дмитриев поднял в Центробанке аналитику на качественно новый уровень. При нем стало гораздо понятнее, какие решения принимает Центробанк по ключевой ставке. Но его уход не повлияет на характер денежно-кредитной политики регулятора.
«Он создал мощный аналитический центр, который готовил материалы высочайшего качества, в нем собраны лучшие аналитики на рынке. Однако на денежно-кредитную политику ЦБ это особо не влияет. Аналитики подносят «снаряды». Направления же денежно-кредитной политики задает зампред ЦБ Ксения Юдаева, а решения принимаются на совете директоров Банка России», — комментирует Кирилл Тремасов.
Судя по последним раундам решений по ключевой ставке, большинство экспертов научились предсказывают шаги регулятора. Единственный сюрприз рынку ЦБ преподнес в декабре прошлого года. 15 декабря Банк России снизил ключевую ставку больше, чем ожидал рынок — с 8,25% до 7,75% годовых, на 50 базисных пунктов, а эксперты считали, что ЦБ решится только на 25 базисных пунктов. При этом аналитики высказывали «Газете.Ru» озабоченность, что решение уменьшить ставку на 50 пунктов будет давить на рубль.
Как пояснил потом в интервью агентству «Прайм» Игорь Дмитриев, перед декабрьским решением ЦБ позиция рынка менялась. «Особенно хорошо это было заметно по извлекаемым из рыночных индикаторов ожиданиям, которые какое-то время находились между 0,25 и 0,5. Лишь непосредственно в последние дни перед решением сложился однозначный консенсус аналитиков в 0,25 процентного пункта. При этом прогнозные расчеты говорили о необходимости снижения скорее на 0,5 для достижения среднесрочной цели по инфляции.»
На последнем заседании совета директоров 15 июня Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,25%. В июне именно такое решение и ждали от регулятора эксперты.
В первую очередь на решение ЦБ повлияла перспектива разгона инфляции. По оценке Банка России, планируемые правительством налоговые изменения, прежде всего повышение НДС с 18% до 20%, увеличат инфляцию примерно на один процентный пункт. Частично этот эффект может реализоваться уже в текущем году, отмечал регулятор. Напомним, что целевой уровень инфляции, установленный ЦБ, — это 4%. Прошлый год был закончен с показателем 2,5%. По данным Росстата, в мае этого года инфляция составила 2,4%.
Аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов подчеркивает, что Дмитриев уходит как раз в тот момент, когда рост НДС и цен на бензин в экономике приведет к росту инфляции и выходу ее за пределы, и Банк России, возможно, не удержит таргет в 4%.
«Инфляция может оказаться и 5%, и даже 6%», — полагает аналитик.
Временным исполняющим обязанности директора департамента денежно-кредитной политики с 26 июня будет Андрей Липин. А с 20 августа департамент денежно-кредитной политики возглавит Алексей Заботкин. Сейчас он руководит управлением инвестиционной стратегии «ВТБ Капитала».
Антонов отмечает, что Алексей Заботкин напрямую связан с финансовыми рынками и поэтому это хорошая кандидатура на место Дмитриева.
«Аналитик, отвечавший в инвестбанке за стратегию, — это один из самых подходящих вариантов назначения на пост директора департамента денежно-кредитной политики, так как он должен мыслить большими временными категориями, разбираться в макроэкономике и обладать опытом, позволяющим оценить, в частности, влияние ключевой ставки на российскую экономику как в кризисные, так и в относительно спокойные периоды», — говорит он.
При этом Алексей Заботкин не единственный сотрудник «ВТБ Капитала», перешедший на госслужбу. Михаил Расстригин, возглавлявший отдел электроэнергетики в аналитическом департаменте компании, в конце прошлого года был назначен замминистра экономического развития.
Газета.Ru: последние новости
«При чем тут компании»: кто ответит за бензин Силуанов объяснил, сколько бы стоил доллар без бюджетного правила Почему ставка налога на добавленную стоимость вырастет до 20 процентов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый канал убрал из эфира выпуск программы Познера137
Популярную певицу убили в Турции23
Не доживших до пенсии предложили хоронить за счет бюджета1230
Звонок Порошенко Путину и другие события дня35
Трамп впервые обозначил сроки встречи с Путиным147
Новости партнеров
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
00:44
Как попасть из клозета на свадьбу
Общество
03:16
Порошенко позвонил Путину с просьбой
Политика Конфликты
02:09
«Евросети» пришел конец
Компании
03:22
Главная сенсация ЧМ: Россия оказалась совсем не страшной
Политика Статьи
02:11
Тигр попытался перекусить посетителем зоопарка
Общество Происшествия
01:54
Безработных отправят на досрочную пенсию
Личный счет Общество
03:32
Москвич выпрыгнул из окна ради спасения телефона
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение