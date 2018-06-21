Молодые бросают Набиуллину: что теперь будет с ЦБ

Из Центробанка после 20 лет работы уходит Игорь Дмитриев . Последние несколько лет он был куратором денежно-кредитной политики регулятора, занимая пост директора профильного департамента. Дмитриев говорит, что хочет заняться личными проектами и посвящать больше времени семье. На его место в ЦБ пришел выходец из «ВТБ Капитала» Алексей Заботкин . Ему придется решать, как реагировать на вероятный скачок инфляции из-за повышения налогов.

В Центробанке меняется директор департамента денежно-кредитной политики. Как говорится в сообщении на сайте Банка России, нынешний руководитель, 40-летний Игорь Дмитриев принял решение покинуть Банк России 25 июня 2018 года.

«Игорь Александрович проработал в Банке России 20 лет, последние пять лет возглавлял департамент денежно-кредитной политики. Именно в этот период происходил очень важный и очень сложный переход к инфляционному таргетированию, и его личный вклад в достижение в прошлом году цели по инфляции в 4% сложно переоценить», — отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, даже в самые сложные, кризисные моменты «Игорь Александрович проявил себя как исключительно компетентный и рассудительный профессионал, на которого мы все могли положиться».

В официальном аккаунте Центробанка в фейсбуке опубликовано видеообращение Дмитриева, в котором он благодарил коллег за совместную работу, а также сказал, что хочет «попробовать что-то новое, побыть с семьей, с друзьями, сосредоточиться на личных проектах».

По мнению директора аналитического департамента компании «Локо-Инвест» Кирилла Тремасова , Игорь Дмитриев поднял в Центробанке аналитику на качественно новый уровень. При нем стало гораздо понятнее, какие решения принимает Центробанк по ключевой ставке. Но его уход не повлияет на характер денежно-кредитной политики регулятора.

«Он создал мощный аналитический центр, который готовил материалы высочайшего качества, в нем собраны лучшие аналитики на рынке. Однако на денежно-кредитную политику ЦБ это особо не влияет. Аналитики подносят «снаряды». Направления же денежно-кредитной политики задает зампред ЦБ Ксения Юдаева, а решения принимаются на совете директоров Банка России», — комментирует Кирилл Тремасов.

Судя по последним раундам решений по ключевой ставке, большинство экспертов научились предсказывают шаги регулятора. Единственный сюрприз рынку ЦБ преподнес в декабре прошлого года. 15 декабря Банк России снизил ключевую ставку больше, чем ожидал рынок — с 8,25% до 7,75% годовых, на 50 базисных пунктов, а эксперты считали, что ЦБ решится только на 25 базисных пунктов. При этом аналитики высказывали «Газете.Ru» озабоченность, что решение уменьшить ставку на 50 пунктов будет давить на рубль.

Как пояснил потом в интервью агентству «Прайм» Игорь Дмитриев, перед декабрьским решением ЦБ позиция рынка менялась. «Особенно хорошо это было заметно по извлекаемым из рыночных индикаторов ожиданиям, которые какое-то время находились между 0,25 и 0,5. Лишь непосредственно в последние дни перед решением сложился однозначный консенсус аналитиков в 0,25 процентного пункта. При этом прогнозные расчеты говорили о необходимости снижения скорее на 0,5 для достижения среднесрочной цели по инфляции.»

На последнем заседании совета директоров 15 июня Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,25%. В июне именно такое решение и ждали от регулятора эксперты.

В первую очередь на решение ЦБ повлияла перспектива разгона инфляции. По оценке Банка России, планируемые правительством налоговые изменения, прежде всего повышение НДС с 18% до 20%, увеличат инфляцию примерно на один процентный пункт. Частично этот эффект может реализоваться уже в текущем году, отмечал регулятор. Напомним, что целевой уровень инфляции, установленный ЦБ, — это 4%. Прошлый год был закончен с показателем 2,5%. По данным Росстата, в мае этого года инфляция составила 2,4%.

Аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов подчеркивает, что Дмитриев уходит как раз в тот момент, когда рост НДС и цен на бензин в экономике приведет к росту инфляции и выходу ее за пределы, и Банк России, возможно, не удержит таргет в 4%.

«Инфляция может оказаться и 5%, и даже 6%», — полагает аналитик.

Временным исполняющим обязанности директора департамента денежно-кредитной политики с 26 июня будет Андрей Липин . А с 20 августа департамент денежно-кредитной политики возглавит Алексей Заботкин. Сейчас он руководит управлением инвестиционной стратегии «ВТБ Капитала».

Антонов отмечает, что Алексей Заботкин напрямую связан с финансовыми рынками и поэтому это хорошая кандидатура на место Дмитриева.

«Аналитик, отвечавший в инвестбанке за стратегию, — это один из самых подходящих вариантов назначения на пост директора департамента денежно-кредитной политики, так как он должен мыслить большими временными категориями, разбираться в макроэкономике и обладать опытом, позволяющим оценить, в частности, влияние ключевой ставки на российскую экономику как в кризисные, так и в относительно спокойные периоды», — говорит он.