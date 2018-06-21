Что ждать России от нового соглашения по добыче нефти

Знаменитая сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+, позволившая России за счет роста цен на это сырье заработать триллионы рублей, в ближайшее время будет пересмотрена. Скорее всего, квоты на добычу будут увеличены — хотя есть и страны, которые резко против подобного развития событий. Каким окажется новое соглашение и что России ждать от него?

Если страны-члены ОПЕК вместе с Россией не договорятся нарастить объемы добычи, то мировой рынок нефти столкнется с дефицитом уже во втором полугодии 2018 года. Нехватка составит 1,6-1,8 млн баррелей в сутки, предупреждает министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

О сокращении добычи нефти именно на 1,8 млн баррелей в сутки (с уровня октября 2016 года) два года назад договорись члены ОПЕК и Россия (на нее приходится 300 тыс.). В последний раз сделку продлевали до конца 2018 года, однако теперь основные игроки выступают за новое соглашение, которое вернет дополнительные объемы нефти на рынок. В четверг, 21 июня, в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на следующий день пройдет заседание стран ОПЕК, а 23 июня — встреча всех 24 стран соглашения ОПЕК+.

Каковы сценарии развития событий? Наибольший объем увеличения добычи — на 1,5 млн баррелей в сутки от текущего уровня — предложила Россия. Второй вариант озвучила Саудовская Аравия. Она предлагает повысить коллективную добычу нефти на 600-800 тыс. баррелей в день, распределив пропорционально между всем странами, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Ирак и Впрочем, возможен, и третий вариант, когда стороны так и не придут к единому решению и переговоры затянутся. Между членами ОПЕК нет единого мнения насчет необходимости новой сделки. Иран Венесуэла выступают за сохранение квот на текущем уровне и могут наложить вето на рост добычи, и сделка сорвется. Почему они занимают такую позицию?

«У этих стран нет возможности нарастить производство черного золота в короткий срок. В Венесуэле производство нефти и вовсе стагнирует — в первые две недели июня экспорт венесуэльской PDVSA упал на 32%, до 765 тыс. баррелей в сутки», — отмечает Роман Ткачук из «Альпари».

Та же Венесуэла была бы рада дефициту нефти на мировом рынке, что помогло бы поднять цены на нефть до докризисных показателей. Потому что добывать тяжелую нефть даже при текущих относительно высоких ценах ей невыгодно в силу крайне высокой себестоимости.

Иран же недоволен действиями США . « Тегеран считает, что Трамп помыкает ОПЕК. Впрочем, не исключено, что резкие заявления обусловлены не геополитическими мотивами, а стремлением выторговать более выгодные условия для себя», — предполагает Георгий Ващенко из «Фридом Финанс». Министр нефти Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи рассказал, что, по его мнению, наиболее популярным является сценарий увеличения добычи на 1 млн баррелей, однако это лишь его предположения.

Что же ждет нефть в случае того или иного решения основных нефтедобытчников?

Возможно будет принят компромиссный вариант увеличения добычи на 0,6-0,8 млн баррелей в сутки, считает Денис Давыдов из Nordea Bank . Это поддержит нефтяные котировки в среднесрочной перспективе на уровне 70-75 долларов за баррель, считает он.

Ткачук также называет базовым вариантом увеличение квот на добычу на 0,8 млн баррелей в сутки. «Если будет более резкое увеличение квот на 1-1,5 млн баррелей или больше, то Brent опустится до 70 долларов», ­ — говорит он. С другой стороны, ОПЕК может перестраховаться и поднять квоты немного — на 0,1-0,5 млн баррелей в сутки. В этом случае нефть получит поддержку и к концу недели сможет вернуться в район 76-77 долларов за баррель.

Однако старший риск-менеджер ИК «Норд Капитал» Виталий Манжос считает, что члены ОПЕК+ в первую очередь заинтересованы в сохранении цен на нефть вблизи текущих уровней. А значит, их решение не должно заметно сдвинуть стоимость нефтяных контрактов. «Наиболее вероятным вариантом представляется перенос возможного решения об увеличении суммарной квоты на более поздний срок. В пользу этого говорит тот факт, что среди участников соглашения пока явно отсутствует единая позиция по этому поводу», — ожидает Манжос. Поэтому он уверен, что фьючерсы на нефть сорта Brent в ближайшие недели удержатс недалеко от отметки в 75 долларов за баррель.

Что касается угрозы дефицита нефти на мировом рынке, то министр энергетики Саудовской Аравии, скорее, «сгущает краски». «Реальный дефицит может случиться только если нефть вновь станет стратегическим сырьем. Такое возможно при начале крупного международного военного конфликта, но одного сохранения текущей квоты в формате ОПЕК+ для этого будет недостаточно. К тому же у крупных потребителей нефти на случай перебоя есть запасы. И в случае сокращения объемов предложения и дальнейшего роста цен на нефть потребители могут частично замещать нефть альтернативными энергоносителями», — поясняет Манжос.

Наконец, объемы добычи нефти производителями и реальные поставки нефти на мировой рынок — это не одно и то же. Во-первых, на рынке по-прежнему есть «серые» и контрабандные поставки из «горячих» и не очень «горячих» точек земли. Во-вторых, у США явно есть ресурсы для увеличения добычи, в том числе за счет «сланцевых» мощностей.

Что касается России, то для нее фактически любой исход встречи с ОПЕК будет беспроигрышным. «Россию устроит любой вариант, при котором цены не упадут. Если удастся договориться о росте объемов, то российские компании, контролирующие добычу в Ираке и других странах, могут получить дополнительно 300-400 тыс. баррелей в сутки. Если договориться не удастся, то в лучшем положении будут российские компании, добывающие внутри страны», — объясняет Георгий Ващенко.