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Медведев назвал приоритеты бюджета на следующие три года
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Медведев назвал приоритеты бюджета на следующие три года
РИА Новости
23 часа назад
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РИА Новости
РИА НОВОСТИ
. МЕДВЕДЕВ: ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТА
РФ
НА СЛЕДУЮЩИЕ ТРИ ГОДА — УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ ГРАЖДАН, ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ ВЫШЕ ИНФЛЯЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
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