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Медведев назвал приоритеты бюджета на следующие три года
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Медведев назвал приоритеты бюджета на следующие три года 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МЕДВЕДЕВ: ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТА РФ НА СЛЕДУЮЩИЕ ТРИ ГОДА — УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ ГРАЖДАН, ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ ВЫШЕ ИНФЛЯЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
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