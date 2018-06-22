Нефть-кормилица: одобрен налоговый маневр в нефтянке

Нефть-кормилица: правительство одобрило налоговый маневр в нефтянке

Правительство окончательно одобрило проект последнего этапа налогового маневра в нефтегазовой отрасли. В ближайшее время кабинет министров собирается внести документ в Госдуму и рассчитывает, что депутаты успеют его принять до того, как уйдут на каникулы.

Как будем маневрировать?

Изменения начнутся уже со следующего года. До 2024 года предполагается постепенно обнулить экспортные пошлины на нефть, которые сейчас составляют 30%. Одновременно будет пропорционально расти ставка налога на добычу полезных ископаемых — нефти и газового конденсата.

В течение шестилетнего переходного периода планируется сохранить действующие льготы по НДПИ. Как пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев , речь идет о добыче нефти на новых морских месторождениях и газового конденсата, который используется для производства СПГ в Ямало-Ненецком автономном округе . Пониженные ставки налога применяются и там, где добыча ведется в сложных условиях: для выработанных месторождений, малых участков недр, трудноизвлекаемой нефти.

Вместе с тем правительство оставило за собой возможность временного повышения экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в случае форс-мажора. Подразумевается резкий рост мировых цен на черное золото — на 20% и более в течение одного квартала. Размер этой пошлины всегда будет обсуждаться с отраслевым сообществом, пообещал вице-премьер Дмитрий Козак . Главная задача — отбить у нефтяников охоту отгружать на экспорт всю свою продукцию на фоне благоприятной внешней конъюнктуры.

Еще один «патриотический» стимул — отрицательный акциз на топливо. Он может быть введен для компаний, попавших под санкции США ЕС , а также для тех, кто уже провел или обязуются в течение трех лет провести модернизацию производства, чтобы выпускать бензин и дизельное топливо не ниже пятого класса. Претендовать на льготу смогут только те НПЗ, которые поставляет нефтепродукты на внутренний рынок.

Власти надеются, что эти меры за шесть лет принесут бюджету дополнительные 1,3−1,6 трлн рублей. Средства, как и еще 3 триллиона рублей, сэкономленные за счет повышения пенсионного возраста и собранные с потребителей с помощью повышенного НДС, пойдут на исполнение майских указов Владимира Путина об ускорении российской экономики до темпов выше мировых, сообщает Finanz.ru

В конечном счете, налоговый маневр также ляжет на плечи простых потребителей в виде роста цен на бензин, предупреждает издание. Так, «Роснефть» прогнозирует, что они подпрыгнут в 1,5 раза за 6 лет.

Экспортные пошлины на нефть являются «инструментом защиты внутреннего рынка», объясняла компания в мае: при реализации сырья на НПЗ внутри страны нефтяники их не платят, что делает топливо дешевле, а отмена экспортных пошлин фактически уравняет цены на бензин в России и за рубежом.

Аналитик по углеводородам Дмитрий Адамидов напоминает, что сама «Роснефть» занимает 2/3 рынка.

«Она увеличит цены ровно настолько, насколько сможет. У нас цена бензина действительно в значительной степени растет из-за косвенных налогов. Чиновники, естественно, стараются максимально дойную корову выжать в своих интересах, но в итоге получается, что перекладывают все на население. Да и корова молока давать будет меньше», — иронизирует он.

Директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев тоже не исключает дальнейшего подорожания бензина. А это — мощный инфляционный фактор, о котором ЦБ уже очень настойчиво говорит. Вполне возможно, что из-за недавнего скачка цен на топливо инфляция по итогам года вплотную подойдет к целевому уровню в 4% и даже превысит его. Сейчас она составляет 2,4%.

Главное, чтобы костюмчик сидел

В целом эксперты разделяют скептическое отношение к предлагаемому маневру. Ситуация с бюджетом сегодня и так достаточно хорошая, отмечает Разуваев, и вопрос о том, как заработать денег, на самом деле, не стоит. Более актуален вопрос: как их правильно потратить.

По словам эксперта, дополнительные доходы в 1,5 трлн рублей за 6 лет — это не такие уж большие деньги, если вспомнить, что профицит бюджета за первые пять месяцев текущего года достиг примерно 500 млрд рублей. Он также напомнил, что экспортные пошлины на нефть в России уже отменялись — в 1998 году, как раз перед дефолтом.

«С моей точки зрения, не надо было ничего менять. И если с деньгами все нормально, надо налоги как минимум не повышать», — сказал аналитик «Ридусу»

Что касается нефтегазового сектора, в итоговом варианте маневра его потери будут невелики относительно других сценариев, которые предлагались в ходе обсуждения.

«С моей точки зрения, это компромисс между всеми тремя министерствами — Минэнерго, Минэкономики и Минфином. Они очень долго торговались», — заметил Разуваев.

Нефтяники выступали против налогового маневра не столько потому, что их какие-то конкретные ставки пугали, сколько из-за очередного изменения правил игры, добавляет Адамидов. Правительство занимается этим последние 7−8 лет, в частности, повышая акцизы раз в два года, тогда как инвестиционный цикл в отрасли — минимум 5−10 лет, обычно же — 20−25 лет. К тому же, сам по себе сектор отличается особой ментальностью и в принципе перестраивается очень тяжело.

«Этот маневр хорошо бы уже закончить раз и навсегда, и лет 5−10 ничего не трогать, чтобы отрасль работала стабильно. Надо просто выбрать какой-то налоговый режим, успокоится и перестать пытаться что-то выиграть, потом что больше тратится сил и ресурсов на какие-то изменения налогов, чем получается, собственно, эффект», — призывает аналитик.

Но, к сожалению, правительство зачастую действует, как ателье в сатире Райкина, сетует он — одни отвечают за пуговицы, другие — за рукава, а в целом на костюм никто не смотрит. Это внутренний порок системы. И вроде бы каждое ведомство делает все правильно, но картина в целом получается, мягко говоря, не идеальной.