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Медведев призвал следить за ситуацией на рынке бензина
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Медведев призвал следить за ситуацией на рынке бензина 

Газета.Ru 23 часа назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо следить за ситуацией на нефтяном рынке и рынке бензина. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Нужно следить за всеми процессами, которые происходят на нефтяном рынке и на рынке бензина. При необходимости, как мы и договаривались, будем предпринимать дополнительные шаги", — сказал Медведев.
Он также добавил, что ситуация на рынке стабильна, предпринятые правительством меры дали эффект.
Ранее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин заявил, что Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго ежедневно ведут мониторинг цен на топливо.
Он подчеркнул, что на данный момент цены стабилизируются на рынке.
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