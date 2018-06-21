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Медведев призвал внести в ГД проект о нефтяном маневре в ближайшее время
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Медведев призвал внести в ГД проект о нефтяном маневре в ближайшее время 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Законопроект о налоговом маневре в нефтяной сфере нужно внести на рассмотрение в Госдуму в самое ближайшее время, чтобы депутаты смогли рассмотреть документ до конца сессии, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Я давал поручение на предыдущем заседании правительства доработать законопроект по налоговым вопросам, где оставались определенные разногласия. Речь идет о документах, которые определяют основные параметры так называемого налогового маневра в нефтегазовой сфере. Были проведены согласования, встречи с представителями отрасли. Сегодня мы обсудим доработанные документы, и в самое ближайшее время их также нужно будет внести в Государственную Думу, чтобы коллеги смогли их рассмотреть до конца весенней сессии", — сказал Медведев на заседании правительства в четверг.
Ранее правительство РФ и нефтяники договорились об основных параметрах налогового маневра: снижении до нуля экспортных пошлин в течение шести лет шагом в 5 процентных пунктов в год при эквивалентном росте НДПИ.
По словам директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова, также достигнута договоренность о применении отрицательного акциза, но детали, в частности, дополнительный плавающий акциз, обсуждаются.
Маневр предполагалось проводить с 2015 года. В его рамках должно было идти постепенное снижение экспортной пошлины на нефть с одновременным ростом налога на добычу полезных ископаемых. Но маневр сейчас приостановлен: в 2018 году пошлина была сохранена на уровне 2017 года — 30%.
В конце мая вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что принято принципиальное решение о завершении налогового маневра, многократные изменения положений которого аналитики называли одной из главных причин роста цен на внутреннем рынке. По итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 6 июня его участник сообщал, что с нефтяниками согласованы основные параметры маневра: снижение пошлин на 5 процентных пунктов в год в течение шести лет, вплоть до их отмены, и введение отрицательного акциза на нефть для НПЗ.
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