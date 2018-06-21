Медведев призвал внести в ГД проект о нефтяном маневре в ближайшее время

"Я давал поручение на предыдущем заседании правительства доработать законопроект по налоговым вопросам, где оставались определенные разногласия. Речь идет о документах, которые определяют основные параметры так называемого налогового маневра в нефтегазовой сфере. Были проведены согласования, встречи с представителями отрасли. Сегодня мы обсудим доработанные документы, и в самое ближайшее время их также нужно будет внести в Государственную Думу, чтобы коллеги смогли их рассмотреть до конца весенней сессии", — сказал Медведев на заседании правительства в четверг.

Ранее правительство РФ и нефтяники договорились об основных параметрах налогового маневра: снижении до нуля экспортных пошлин в течение шести лет шагом в 5 процентных пунктов в год при эквивалентном росте НДПИ.

По словам директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова, также достигнута договоренность о применении отрицательного акциза, но детали, в частности, дополнительный плавающий акциз, обсуждаются.

Маневр предполагалось проводить с 2015 года. В его рамках должно было идти постепенное снижение экспортной пошлины на нефть с одновременным ростом налога на добычу полезных ископаемых. Но маневр сейчас приостановлен: в 2018 году пошлина была сохранена на уровне 2017 года — 30%.