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Медведев назвал ситуацию на рынке бензина и нефти стабильной
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Медведев назвал ситуацию на рынке бензина и нефти стабильной 

ТАСС 21 июня 2018
ТАСС, 21 июня. Ситуация на рынке бензина и нефти стабильна, но за ней надо следить, если понадобится, принимать необходимые шаги — Медведев.
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