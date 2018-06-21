Китай отбросит российские рельсы

Китай постановил России отбросить рельсы

Проект высокоскоростной магистрали «Евразия» по маршруту Пекин — Москва — Берлин признан убыточным. Китайский партнёр РЖД — компания ChinaRailwayEryuanEngineeringGroup (CREEC) — сделала собственные расчёты, согласно которым железнодорожные линии не имеет смысла строить без серьёзных государственных дотаций.

В настоящее время в Китае идёт активное строительство высокоскоростных магистралей. В середине 1990-х средняя скорость пассажирских поездов в Поднебесной была менее 50 км/ч. После масштабной кампании электрификации путей скорость к 2007 году возросла до 70 км/ч. Настоящий прорыв случился, когда начали строить высокоскоростные магистрали. Сейчас большинство крупных городов связаны поездами, способными развивать скорость до 350 км/ч, а Китай, покупавший вначале составы за рубежом, к сегодняшнему дню стал лидером в их разработках. В строительство и технологии Китай уже вложил порядка 350 млрд долларов.

Для сравнения: «Сапсан», курсирующий между Москвой и Санкт-Петербургом , развивает скорость 200 км/ч и лишь на небольшом участке около 60 км. Причина высоких скоростей в Китае — совершенно новое полотно, соответствующее необходимым требованиям, в то время как в России «Сапсаны» ездят по обычным рельсам.

На достигнутом в Китае не собираются останавливаться. Осенью прошлого года там был представлен проект межконтинентального пассажирского поезда, который сможет развивать скорость до 4000 км/ч (примерно в три раза быстрее скорости звука и в 4,5 раза быстрее современных авиалайнеров). Одновременно начата разработка грузового состава, который сможет перевозить контейнеры с товарами со скоростью до 250 км/ч.

Большинство разработок китайцы собираются применить в проекте «Экономический пояс Шёлкового пути», который должен будет по суше соединить КНР и другие страны Азии с Европой. Кратчайший маршрут из Китая в Старый Свет пролегает через территорию России. Так логично появился проект высокоскоростной магистрали из Пекина до Берлина через Москву и Минск

Первым этапом новой ветки должна была стать высокоскоростная дорога Москва — Казань , которая бы связала дополнительно Владимир , Нижний Новгород и Чебоксары . Строительство должно было начаться в 2017 году, а с 2023-го планировалось начать штатную эксплуатацию линии. В настоящее время идёт лишь обсуждение проекта.

Согласно докладу CREEC, выяснилось, что на строительство российского участка магистрали Пекин — Берлин потребуется 3,58 трлн рублей (около 55 млрд долларов по нынешнему курсу). Сам проект окупится только через 31 год, и то — при условии снижения кредитных ставок и отсутствия налогов на прибыль магистрали.

Ряд специалистов указывают, что для окупаемости высокоскоростных дорог в России элементарно не хватает людей. Китайские магистрали связывают крупные агломерации с десятками миллионов человек, а в РФ только Москва и Санкт-Петербург сопоставимы по количеству жителей с китайскими городами. К тому же, во многих российских регионах из-за убыточности плохо работает транспорт, позволяющий добраться до областных центров жителям небольших городов и деревень, которые могли бы стать пассажирами высокоскоростных поездов.

Высокоскоростные магистрали в основном убыточные. Из тех, что есть в Китае, прибыль приносит только маршрут Пекин — Шанхай, по которому ездит много людей. На остальных направлениях перевозка пассажиров убыточна. Линия Москва — Пекин и вовсе не окупится. У нас не так много россиян ездит в Китай: самолёты между двумя столицами на девять десятых заполнены китайцами.

Строительство высокоскоростных магистралей приносит косвенную выгоду. Дело в том, что они идут, как правило, параллельно уже существующим железным дорогам. Некоторое число пассажиров пересаживается на скоростные поезда, и обычные пути становятся свободнее, а это увеличивает скорость движения грузовых составов. В России некоторые дороги настолько забиты, что грузовые составы движутся со скоростью всего 25 км/ч.

Однако на прибыльность сложно рассчитывать в железнодорожном транспорте. Те же китайцы построили обычную дорогу в Тибет. Регион обеспечивают центральные регионы страны, туда возят товары, но из Тибета возить практически нечего, и дорога приносит много убытков.