Названы причины «бензинового кризиса»

По словам бывшего зампреда правительства и замглавы администрации президента России, причинами увеличения стоимости топлива являются девальвация рубля, подорожание нефти и «непривлекательность» ее переработки в России. Об этом Сечин заявил во время выступления на годовом собрании акционеров «Роснефти».

По его словам, возглавляемая им компания «не может ничего сделать» с тем, что ранее доллар стоил 30 рублей, а сейчас 64, а также с ростом цены на нефть, транспортных затрат, энергетики и, как следствие, стоимости переработки «черного золота», которая, в свою очередь, является в России «непривлекательной», так как бизнес обязан тратиться на сдерживание цен в розничном секторе.