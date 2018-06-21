Названы причины «бензинового кризиса» 

У роста цен на бензин в России есть три причины. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин.
По словам бывшего зампреда правительства и замглавы администрации президента России, причинами увеличения стоимости топлива являются девальвация рубля, подорожание нефти и «непривлекательность» ее переработки в России. Об этом Сечин заявил во время выступления на годовом собрании акционеров «Роснефти».
По его словам, возглавляемая им компания «не может ничего сделать» с тем, что ранее доллар стоил 30 рублей, а сейчас 64, а также с ростом цены на нефть, транспортных затрат, энергетики и, как следствие, стоимости переработки «черного золота», которая, в свою очередь, является в России «непривлекательной», так как бизнес обязан тратиться на сдерживание цен в розничном секторе.
Стоимость топлива росла в России со второй половины апреля, в связи с чем полтора месяца спустя вице-премьер Дмитрий Козак и представители нефтяных компаний в ходе экстренного совещания договорились ввести мораторий на повышение цен в течение одного месяца в обмен на снижение акцизов.
Однако позже глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что меры правительства при «лучшем сценарии» лишь остановят рост цен.