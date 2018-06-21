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Миру грозит дефицит нефти
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Сечин предсказал дефицит нефти 

РИА Новости 1 час назад
Мировой рынок ждет дефицита нефти в ближайшие десять лет, он оценивается на уровне 700-750 миллионов тонн ежегодной добычи к 2025 году, сообщил в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров "Роснефти" глава компании Игорь Сечин.
"Сегодня рынок достаточно единодушен в оценке того, что в ближайшие десять лет нас ждет структурный дефицит нефти — ведь растущий спрос на нефть накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях мейджеров и эффект снижения ими капитальных вложений за последние пять лет. Дефицит нефти — превышение спроса над предложением — оценивается на уровне 700-750 миллиона тонн ежегодной добычи к 2025 году", — сказал он.
По словам Сечина, для "Роснефти", имеющей высококачественную ресурсную базу, такая ситуация представляет уникальную возможность для увеличения доли на мировом рынке и создания значительной дополнительной стоимости для акционеров.
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