Миру грозит дефицит нефти

Сечин предсказал дефицит нефти

Мировой рынок ждет дефицита нефти в ближайшие десять лет, он оценивается на уровне 700-750 миллионов тонн ежегодной добычи к 2025 году, сообщил в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров "Роснефти" глава компании Игорь Сечин

"Сегодня рынок достаточно единодушен в оценке того, что в ближайшие десять лет нас ждет структурный дефицит нефти — ведь растущий спрос на нефть накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях мейджеров и эффект снижения ими капитальных вложений за последние пять лет. Дефицит нефти — превышение спроса над предложением — оценивается на уровне 700-750 миллиона тонн ежегодной добычи к 2025 году", — сказал он.

По словам Сечина, для "Роснефти", имеющей высококачественную ресурсную базу, такая ситуация представляет уникальную возможность для увеличения доли на мировом рынке и создания значительной дополнительной стоимости для акционеров.