«Пол-литровый пластиковый алкоголь» угрожают запретить

«Пол-литровый пластиковый алкоголь»: Минздрав против, Минфин — за

Минздрав РФ поддержал законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в полимерной потребительской таре больше 0,5 литра, внесенный в Госдуму в апреле. Минфин высказал противоположную точку зрения.

В Минздраве пояснили, что использование пластиковой упаковки снижает стоимость алкогольной продукции, а значит, увеличивает степень доступности алкоголя.

При этом Минфин подготовил отрицательный отзыв на законопроект, объяснив это значительными расходами на переоборудование производства, что может привести к снижению поступлений в бюджет, росту цен и доли контрафактной продукции. Также, по мнению ведомства, в результате запрета на предприятиях, которые производят эту тару, пройдут массовые увольнения.