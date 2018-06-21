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«Пол-литровый пластиковый алкоголь» угрожают запретить
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«Пол-литровый пластиковый алкоголь»: Минздрав против, Минфин — за 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Global Look Press
Минздрав РФ поддержал законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в полимерной потребительской таре больше 0,5 литра, внесенный в Госдуму в апреле. Минфин высказал противоположную точку зрения.
В Минздраве пояснили, что использование пластиковой упаковки снижает стоимость алкогольной продукции, а значит, увеличивает степень доступности алкоголя.
При этом Минфин подготовил отрицательный отзыв на законопроект, объяснив это значительными расходами на переоборудование производства, что может привести к снижению поступлений в бюджет, росту цен и доли контрафактной продукции. Также, по мнению ведомства, в результате запрета на предприятиях, которые производят эту тару, пройдут массовые увольнения.
Сейчас законодательно действует запрет на производство, оборот и розничную продажу алкогольной продукции в ПЭТ-таре объемом более 1,5 л, за исключением продукции, поставляемой на экспорт, сообщает ТАСС.
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