ЕС готовит ответ США в «торговой войне»

Европейский союз начнет взимать пошлины на импорт в размере 25% на некоторые товары США , это ответные действия на тарифы США, введенные в отношении стали и алюминия, в начале этого месяца.

Такие действия «зуб за зуб», могут перерасти в полноценную торговую войну, особенно если президент США Дональд Трамп , выполнит свою угрозу, обещающую коснуться европейских автомобилей.

Еврокомиссия формально приняла закон, устанавливающий пошлины на товары в размере €2,8 млрд ($3,2 млрд), на товары из штатов: сталь; алюминий; сельскохозяйственная продукция, такая как кукуруза и арахис; бурбон; джинсы и мотоциклы.

«Мы не хотим находится в таком положении», — говорится в заявлении комиссара ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём, добавив, что «одностороннее и необоснованное» решение США, оставило ЕС без выбора.

Она назвала ответные действия ЕС пропорциональными и соответствующими правилам Всемирной торговой организации и заявила, что они отменят их, если Вашингтон отменит свои пошлины на металлы. Экспорт стали и алюминия в ЕС, в настоящее время составляет в сумме €6,4 млрд

Дональд Трамп сильно удивил ЕС, Канаду Мексику тарифами в 25% на сталь и 10% на алюминий в начале июня, отменив возможность освобождения от уплаты пошлин, которая была введена в марте.

Канада объявила, что будет налагать ответные тарифы на экспорт в размере $12,5 млрд с 1 июля. Мексика установила тарифы на американскую продукцию, такую как сталь, свинина, бурбон две недели назад.

Некоторые выбранные продукты предназначаются для государств республиканцев, которые стремятся сохранить контроль над обеими палатами Конгресса, на предстоящих ноябрьских выборах.

ЕС также хранит в резервах возможных тарифов от 10 до 50%, поэтому через три года они могут наложить еще €3,6 млрд на импорт из США.

Германия на прицеле Пропагандистская торговая практика Трампа имела бы катастрофические последствия для стран ЕС. Американские тарифы на металлы — это лишь начало, учитывая, что Трамп заинтересован в падении экспорта европейских автомобилей в США. Белый дом мог бы зайти дальше, призвав ЕС увеличить финансирование НАТО и потребовав, чтобы Германия прекратила строительство нефтегазового проекта с Россией

Германия понесет самые тяжелые потери в торговле США и ЕС. Производственные предприятия Германии всегда оставались сильными американскими конкурентами, чего не любит Трамп. Члены команды Трампа могут согласиться, что настало время преподнести урок немецким гигантам-производителям, когда речь идет о конкуренции с США.

ЕС должен противостоять США. Обеспечение мира и справедливости может оказаться невыполнимой задачей, если не будет готовности к борьбе. Страны ЕС, стремящиеся только к доброте, сами же пострадают от действий американских войск.

Очевидно, есть различие между отношениями США — ЕС и китайско-американскими отношениями. Политические последствия потенциальной "торговой войны" с Китаем иные. Поэтому мало кто из Китая поверит, что ЕС встанет на сторону Китая в противостоянии США. ЕС одобрил прошлые протекционистские усилия Вашингтона, оказав давление на Китай в сфере прав интеллектуальной собственности и доступа к рынкам. Китай, США и ЕС преследуют свои национальные интересы. Ситуация затрудняет возможность для обеих сторон стать союзниками друг для друга.

Администрация Трампа не показала никакого уважения к правилам, установленным ВТО. Европа и Китай выступают против издевательства США и их торговой протекционистской практики. Если крупные экономики не вмешаются, не пощадят никого, а Трамп превратится в современного Чингисхана, захватившего Евразию.

Китай и ЕС могут не сотрудничать по вопросам торговли США, тем не менее две державы обязаны сохранять твердую позицию в столкновениях с США. И Китай, и ЕС должны идти на необоснованные уступки в отношении США, поскольку Трамп не желает сотрудничать с миром и предпочитает применять тактику осады, связанную с торговлей, для завоевания иностранных государств.

Если каждый из односторонних тарифов Вашингтона столкнется с надежными контратаками, это станет препятствием для протекционистской повестки дня. Такое безрассудное поведение обернется большими потерями для обычных американцев и подогреет и без того изменчивую внутреннюю обстановку.

Китай предоставил твердые контрмеры для борьбы с тарифами Трампа и будет использовать их в качестве козыря против акций Вашингтона.

Вскоре после того как США вышли из ядерной сделки Ирана , они попросили европейские предприятия уйти из страны. Многие европейские компании сделали то же самое в отношении китайской компании-производителя смартфонов ZTE. Если Европа продолжит отступление, она окажется в роли безжизненной куклы, контролируемой импульсивной марионеткой.

Если нынешняя многосторонняя торговая система распадется, благосостояние каждого государства-члена ЕС окажется в опасности. Так что ЕС должен отказаться от идеи возможного освобождения от тарифов США и начать подготовку к предстоящей "торговой войне".