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Украина напрашивается на алкомайдан
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Украина напрашивается на алкомайдан: цены на алкоголь взлетят до уровня ЕС 

Украина.ру 4 часа назад
Фото: © РИА Новости, Алексей Филиппов
По стандартам ЕС минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь на Украине должны вырасти до европейского уровня к 2026 году
Об этом рассказал экономический эксперт Александр Охрименко.
По словам Охрименко, уже в этом году водка подорожает на 12%, вина — где-то на 8-24%, и на 7% или 6% коньяки и бренди.
«Но это связано не только с недавним решением МЭРТа о повышении МРЦ на алкоголь. Дело в том, что Украина заключила Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. И, согласно документу, Украина к 1 января 2026 года обязана привести цены на алкоголь и табак до европейского уровня. И делается это с целью, чтобы побороть контрафакт. На это нам ЕС дал 10 лет», — рассказал экономист.
До 2026 году цены на алкоголь и табак на Украине будут расти на постоянно, констатировал Охрименко.
«Если мы вернемся к 2014 году, то заметим, что у нас уже тогда начали сильно расти цены на алкоголь и табак. И они будут продолжать повышаться каждый год. В МЭРТе даже когда-то план этого повышения составляли, понимая, что сразу поднять будет довольно тяжело», — отметил он.
Таким образом украинцам можно ожидать повышения цен уже в этом году.
«Это может произойти уже осенью», — считает Охрименко.
В МЭРТ ранее сообщали, что собираются повысить минимальную цену на алкоголь якобы из-за подорожания компонентов производства, в частности на спирт, тару, комплектующие.
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