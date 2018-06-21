Украина напрашивается на алкомайдан: цены на алкоголь взлетят до уровня ЕС

По стандартам ЕС минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь на Украине должны вырасти до европейского уровня к 2026 году

Об этом рассказал экономический эксперт Александр Охрименко

По словам Охрименко, уже в этом году водка подорожает на 12%, вина — где-то на 8-24%, и на 7% или 6% коньяки и бренди.

«Но это связано не только с недавним решением МЭРТа о повышении МРЦ на алкоголь. Дело в том, что Украина заключила Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. И, согласно документу, Украина к 1 января 2026 года обязана привести цены на алкоголь и табак до европейского уровня. И делается это с целью, чтобы побороть контрафакт. На это нам ЕС дал 10 лет», — рассказал экономист.

До 2026 году цены на алкоголь и табак на Украине будут расти на постоянно, констатировал Охрименко.

«Если мы вернемся к 2014 году, то заметим, что у нас уже тогда начали сильно расти цены на алкоголь и табак. И они будут продолжать повышаться каждый год. В МЭРТе даже когда-то план этого повышения составляли, понимая, что сразу поднять будет довольно тяжело», — отметил он.

Таким образом украинцам можно ожидать повышения цен уже в этом году.

«Это может произойти уже осенью», — считает Охрименко.

В МЭРТ ранее сообщали, что собираются повысить минимальную цену на алкоголь якобы из-за подорожания компонентов производства, в частности на спирт, тару, комплектующие.