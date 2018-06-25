Крах Ирана обеспечит России семь лет процветания

Терпение Ирана подходит к концу и уже в ближайшие недели он может выйти из ядерной сделки, если Европа не сделает реальных шагов по ее сохранению, предупредил заместитель министра иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи

По его словам, пока еще Тегеран надеется на сохранение соглашения, но сомневается в том, что соответствующее решение будет найдено, поскольку перспектива переговоров с европейцами остается неясной.

«Сегодня большинство иранцев не доверяют Европе, и европейцы должны постараться, чтобы заслужить доверие этих людей. Иранцы говорят, что выход США из ядерной сделки — это игра в хорошего/плохого полицейского. Причем роль доброго полицейского играет Европа», — цитирует слова чиновника агентство Tasnim.

После того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки, его иранский коллега Хасан Роухани подтвердил готовность соблюдать обязательства, но потребовал от ЕС гарантий защиты интересов Ирана в рамках соглашения.

В своем праве

С юридической точки зрения требования Тегерана совершенно справедливы, потому что, по сути, его обманули, отмечает аналитик ФК «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский . С Ираном заключили некое соглашение, которое было завизировано Совбезом ООН и имеет статус международного права. То есть, это некий закон для всей планеты, поэтому действия Трампа противозаконны. И Иран всего лишь требует, чтобы закон соблюдался.

Но на практике и в международном праве действует негласное правило: все страны равны, но некоторые равнее. А США и вовсе ставит свои права выше всех остальных. Более того, они экстерриториально меняют свою юрисдикцию. То есть, американский суд может вынести решение по поводу иностранной компании у себя в стране и на этом основании начать охоту за ее активами по всему миру, или препятствовать движению ее капиталов.

Поскольку 70% расчетов в мире ведется в долларах, любой долларовой платеж так или иначе проходит транзакции через корсчета американских банков. По-другому глобальная финансовая система просто не работает. Клиринг всех платежей осуществляется в юрисдикции той валюты, в которой осуществляется платеж. Именно в этот момент могут арестовать любые деньги.

«Поэтому на практике, если американцы вводят против кого-то санкции, лучше подчинится, неважно, законно это или нет. И европейский бизнес это прекрасно понимает. И от греха подальше все начинают сворачивать деловую активность с Ираном», — пояснил эксперт «Ридусу».

Европа в этой ситуации ничего не может сделать, кроме того, что уже сделала, когда заявила, что все это незаконно. Да, формально европейцы начали разрабатывать какой-то механизм расчетов в евро с Ираном, но вряд ли он заработает на самом деле. Никаких реальных дел от европейцев ждать не стоит, уверен аналитик, поэтому Иран, скорее всего, из ядерной сделки выйдет. Может быть не в ближайшие недели, но до конца лета.

Нефти приготовится

Выход Ирана из соглашения позволит Европе с чистой совестью поддержать санкции США, и вернется та международная ситуация, которая была до заключения сделки. Это в лучшем случае. На деле все может оказаться гораздо серьезнее.

Вспомним, что тогда все же оставались страны, которые покупали иранскую нефть — Китай Индия и даже Япония . Первые две не настолько сильно зависят от американцев, и на них тяжелее давить. А что касается Японии, американцы при прежней администрации Белого дома сами разрешили ей приобретать иранскую нефть — зачем своего союзника давить и оставлять без поставок топлива? Ожидать, что такими же гуманными принципами будет руководствоваться Трамп, не приходится.

Новый президент США может начать свирепствовать и вводить санкции против всех, кто осмелится сотрудничать с Ираном. Например, тем же китайцам и японцам станет блокировать платежи за иранскую нефть. Конечно, в ответ появятся какие-то бартерные схемы (скажем, нефть в обмен на золото) или вернутся механизмы вроде того, что действовал до сделки, когда Иран продавал нефть России , а она потом свое черное золото продавала в Европе.

Но в любом случае окончательный разрыв ядерного соглашения приведет к непредсказуемой эскалации ситуации на рынке нефти. Ее поставки так иначе будут снижены. Впрочем, с точки зрения цен это даже плюс. Если учесть, что из-за коллапса добычи в Венесуэле на рынке и так уже наблюдается дефицит, давление на Иран может закинуть котировки на уровень 90−100 долларов за баррель. А там и до 150 долларов за баррель уже недалеко.

Что русскому хорошо…

Очевидно, что Россия в этой ситуации окажется в выигрыше. Если на Ближнем Востоке завариться крутая каша, здесь может случиться семь новых тучных лет, прогнозирует Голубовский.

«Конечно, в международном масштабе это все будет неприятно, снова будет рост напряженности, подготовка к войне на Ближнем Востоке. Но мы на этом заработаем», — отмечает он.

Эксперт напоминает, что предыдущий семилетний рост цен на нефть начался в 2001 году после войны в Ираке . По величине Иран с ним вполне сопоставим. А с учетом того, что Венесуэлы, по сути, на рынке уже нет, все это может запустить очень хороший растущий тренд.

«Цены на нефть полетят. Поэтому у нас здесь будет водопад нефтедолларов», — обещает аналитик.

Сейчас дела в России идут ни шатко, ни валко — экономический рост слабенький, доходы населения снова начали падать, деятельность правительства взывает большие вопросы.

«Но в данном случае бездарность экономического руководства может быть скомпенсирована взлетом цен на нефть, это даст импульс к развитию и стране, и бизнесу, и потребительскому спросу», — надеется Голубовский.

Единственным негативным эффектом для России в результате эскалации напряженности на Ближнем Востоке может стать рост терроризма возле российских границ. Но с этим российские власти сумеют справиться, полагает эксперт, благо, накоплен многолетний опыт борьбы с подобными явлениями.

Зато есть шанс, что американцы станут меньше давить на Россию, когда вплотную займутся Ближним Востоком.