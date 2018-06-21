Над «Северным потоком — 2» нависла угроза

«Нависшие» над европейскими партнерами «Газпрома» санкции США из-за строительства газопровода «Северный поток — 2» пугают их. Об этом, как сообщает РБК, заявил член правления немецкой энергетической компании Uniper.

По словам Райнера Хартманна, который возглавляет российское подразделение Uniper, компании, входящей в консорциум инвесторов «Северного потока — 2», вероятность того, что США действительно введут санкции, которыми угрожают, «чрезвычайно опасна» для всех европейских партнеров «Газпрома».

В связи с этим, отметил Хартманн, европейские участники консорциума — компании OMV, Shell , BASF, Engie и Uniper — ищут «инвестиционное решение», которое стоит принять, «пока есть время». Кроме того, он надеется, что правительство Германии Еврокомиссия сумеют «договориться» с США, однако не верит в успех переговоров, так как американский президент Дональд Трамп хочет поставлять в Европу дорогой сланцевый газ.