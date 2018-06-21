Ещё
Над «Северным потоком — 2» нависла угроза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Над «Северным потоком — 2» нависла угроза 

Рамблер 5 часов назад
«Нависшие» над европейскими партнерами «Газпрома» санкции США из-за строительства газопровода «Северный поток — 2» пугают их. Об этом, как сообщает РБК, заявил член правления немецкой энергетической компании Uniper.
По словам Райнера Хартманна, который возглавляет российское подразделение Uniper, компании, входящей в консорциум инвесторов «Северного потока — 2», вероятность того, что США действительно введут санкции, которыми угрожают, «чрезвычайно опасна» для всех европейских партнеров «Газпрома».
В связи с этим, отметил Хартманн, европейские участники консорциума — компании OMV, Shell, BASF, Engie и Uniper — ищут «инвестиционное решение», которое стоит принять, «пока есть время». Кроме того, он надеется, что правительство Германии и Еврокомиссия сумеют «договориться» с США, однако не верит в успех переговоров, так как американский президент Дональд Трамп хочет поставлять в Европу дорогой сланцевый газ.
Во второй половине марта глава пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что компании, сотрудничающие с Россией при строительстве «Северного потока — 2», могут стать жертвами санкций. По ее словам, Соединенные Штаты против строительства российского газопровода, так как он подорвет энергетическую безопасность и стабильность Европы, а также даст России «еще одно средство для оказания давления» на нее.
Комментарии8  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко позвонил Путину с просьбой186
Силуанов порадовал пенсионеров381
Массовое ДТП в центре Москвы: четверо погибших230
Москвич выпрыгнул из окна ради спасения телефона68
Донецкую область возглавит чекист83
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
00:44
Как попасть из клозета на свадьбу
Общество
03:16
Порошенко позвонил Путину с просьбой
Политика Конфликты
02:09
«Евросеть» ушла навсегда
Компании
03:22
Главная сенсация ЧМ: Россия оказалась совсем не страшной
Политика Статьи
02:11
Тигр попытался перекусить посетителем зоопарка
Общество Происшествия
01:54
Безработных отправят на досрочную пенсию
Личный счет Общество
03:32
Москвич выпрыгнул из окна ради спасения телефона
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение