Мир без бурбона: Европа ответила на пошлины США

Мексика, Евросоюз утвердил 25-процентные пошлины на ряд популярных американских товаров, включая виски, табак, одежду, обувь, ряд медицинских изделий и стальной прокат. Меры, оценивающийся в €2,8 млрд в год, заработают уже с 22 июня. Накануне в России анонсировали свои ограничения в ответ на введенные в марте Дональдом Трампом пошлины на импорт стали и алюминия. Сходные меры в отношении американских товаров намерены ввести КНР Канада . Эксперты предупреждают, что от торговой войны в итоге пострадают все.

Без бурбона и сигар

Евросоюз утвердил ответные меры на введенные ранее президентом США Дональдом Трампом пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий.

Под удар попали многие популярные американские товары, которые 22 июня можно будет экспортировать в 28 стран ЕС только с уплатой пошлины в 25%. Это, в частности, апельсиновый сок, мотоциклы, виски, табачная продукция, включая как сигареты, так и сигары и листовой табак, женская декоративная косметика, одежда, обувь, стальной прокат, приборы из медицинской стали, алюминиевую продукцию.

Таким образом, уже в предстоящую пятницу ввоз американского бурбона серьезно подорожает.

На некоторые товары, как например, одеяла и дорожные коврики из хлопка, предусмотрены пошлины в 50%. На ряд позиций, например, на пряжу или текстильные ткани, — 10%. Полной перечень «пострадавшей» продукции из США опубликован на сайте Еврокомисии. Всего под ответные меры попали товары на сумму €2,8 млрд в год. Еврокомиссия предупредила, что это только первый шаг, за которым последуют новые торговые меры против США.

ЕС перебалансирует двустороннюю торговлю с США, отмечается в заявлении ЕК. Влияние импортных пошлин США на сталь и алюминий составляет €6,4 млрд Оставшаяся ребалансировка в торговле на сумму €3,6 млрд будет проходить на более позднем этапе — через три года или после позитивного вывода в урегулировании споров ВТО

«Мы не хотели занимать такое положение, но одностороннее и необоснованное решение США ввести тарифы на сталь и алюминий в ЕС означает, что у нас нет другого выбора: международная торговля, которую мы разработали на протяжении многих лет рука обо руку с нашими американскими партнерами, не может быть нарушена без реакции с нашей стороны», — подчеркнула комиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, обратив внимание, что европейский ответ полностью симметричен американским действиям и соответствует нормам ВТО. В случае если США отменит свои тарифы, ЕС также готов отказаться от своих ограничений.

«Во всей этой истории более всего удивляет бесхребетная позиция Европы, которая в своем коммюнике, объясняющем ответные меры, словно извиняется, «не верит своим глазам» и обещает «вернуть все на исходные позиции, если только этого захотят США».

Очевидно, что в ближайшие годы — а возможно, и десятилетие — нет, не захотят», — отмечает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский

В стадию полномасштабной транслатлантической торговой войны протекционисткая политика Трампа перешла весной, когда сначала Соединенные Штаты ввели пошлины на импортную сталь и алюминий для ряда государств, а затем 1 июня расширили их действие на страны ЕС, Мексику, Канаду.

В конце мая The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что власти Соединенных Штатов обсуждают возможность повышения на 25% ввозных пошлин на импортные автомобили, что многими экспертами расценивалось прежде всего как атака на немецкий автопром.

Терпеть не хочет никто

Между тем ответные меры на действия США подготовили и другие страны.

Мексика также пообещала ввести пошлины на ряд товаров из США, такие как плоская сталь, лампы, свиные ноги и лопатки, колбасы, виноград, черника и различные сыры. Глава МИД Канады Христя Фриланд ранее заявила, что и Оттава примет зеркальные меры, а ответные пошлины могут составить до 16,6 млрд канадских долларов ($12,8 млрд) и коснутся изделий из стали и алюминия, а также ряда продуктов питания и алкоголя, включая виски.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин 19 июня заявил, что в ближайшие дни пошлины на ряд американских товаров введет и Россия. На первом этапе, как позже уточнили в Минэке, их объем составит $93 млн, в дальнейшем поэтапно вырастет до $540 млн Отдельным фронтом на этой торговой войне можно выделить Китай, который также отвечает США встречными мерами. К КНР у Трампа много претензий, основная из которых — торговый дефицит. Глава Белого дома обвиняет китайцев в «краже американской интеллектуальной собственности и технологий», а также в том, что «Китай прибегает к несправедливой торговой практике». За это, помимо общих пошлин на металлы, Трамп 15 июня заявил о решении ввести с 6 июля таможенные сборы в размере 25% на ввозимые из Китая в США товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд

Китай анонсировал встречные зеркальные меры и пошлины на американские товары. В ответ на это президент США поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру определить перечень китайских товаров на сумму в $200 млрд для введения дополнительных пошлин в размере 10%.

Вперед, к глобальной рецессии

Эксперты предупреждают, что от политики протекционизма и торговых войн страдают все, не только конкретная страна, против которой эти меры направлены.

«Такая политика приведет к снижению роста глобальной экономики и кризису на мировых фондовых рынках. Ответные меры Китая в отличие от действий России и ЕС отнюдь не ограничатся суммарными пошлинами на ввозимые товары из США, они уже отражаются на сокращении вкладов китайских инвесторов в ценные бумаги США, что негативно скажется на долговом климате страны. Это потянет и других инвесторов к аналогичным действиям в силу смены риторики на рынке», — обращает внимание директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Все эти войны в итоге приведут к снижению роста мировой экономики, и если до объявления ответных мер в рамках ВТО Всемирный банк еще прогнозировал солидный рост до 3,1% в 2018 году, то после таких поворотов в торговой войне эти прогнозы будут явно скромнее уже в следующем году.

В результате такого ответного повышения таможенных тарифов уровень глобального товарооборота может упасть на 9%, что неминуемо скажется на странах с зависимой экономикой от внешних рынков, добавляет эксперт.

Подобное изменение правил игры путем ввода протекционистских мер способно разрушить финансовую систему, и тогда проиграют все, «условным» победителем выйдет наиболее подготовленный участник. Причем, учитывая проблемы США с тем же размером долга внутренних потребителей, являющихся основным драйвером национальной экономики, совсем не факт, что выиграет именно Вашингтон, отмечает генеральный директор ICBF Антон Махновский.

Вполне возможно, победителем окажется Китай, сокращающий зависимость как от доллара, так и от Америки в целом, переключая свое внимание на европейские рынки, добавляет он.

Самое неожиданное для администрации Трампа произойдет на следующем этапе, когда выяснится, что бывшие торговые партнеры Америки активно сокращают инвестиции в американский госдолг — даже не из жажды возмездия, а по причине сокращения притока экспортных долларов в эти страны, отмечает Рожанковский.

Кульминационным моментом этой истории, если она затянется на долгие годы, станет стопроцентно японский сценарий для экономики США: госдолг, существенно превышающий объем ВВП, основным владельцем которого станут сами США, а по сути, американские налогоплательщики, подытожил он.