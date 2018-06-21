В Киеве оценили способность Украины платить по долгам

Финансовые резервы позволяют Украине расплачиваться по долгам до конца 2020 года, однако дальнейшие перспективы будут зависеть от успеха реформ, заявил глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий

"Объем международных резервов Украины достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования, но дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую зависеть от прогресса в проведении структурных реформ", — приводит слова Смолия сайт НБУ.

Говоря о реформах, глава Нацбанка подчеркнул важность сотрудничества Украины с Международным валютным фондом . "Дальнейшее сотрудничество с МВФ является залогом доверия инвесторов и влияет на стоимость долгового капитала для Украины", — сказал Смолий.

Программа сотрудничества с МВФ

Четырехлетняя программа сотрудничества с МВФ предусматривала предоставление Киеву 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда.

В 2016-2017 годах Украина получила по одному траншу в миллиард долларов каждый. Киев рассчитывал получить пятый транш до конца прошлого года, однако этого до сих пор не произошло.