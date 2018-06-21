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В Киеве оценили способность Украины платить по долгам
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В Киеве оценили способность Украины платить по долгам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Финансовые резервы позволяют Украине расплачиваться по долгам до конца 2020 года, однако дальнейшие перспективы будут зависеть от успеха реформ, заявил глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий.
"Объем международных резервов Украины достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования, но дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую зависеть от прогресса в проведении структурных реформ", — приводит слова Смолия сайт НБУ.
Говоря о реформах, глава Нацбанка подчеркнул важность сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. "Дальнейшее сотрудничество с МВФ является залогом доверия инвесторов и влияет на стоимость долгового капитала для Украины", — сказал Смолий.
В мае украинский премьер Владимир Гройсман сообщил, что в ближайшие четыре года страна должна выплатить 27 миллиардов долларов. По расчетам депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, в общей сложности Киеву придется вернуть 117 миллиардов долларов долга.
Программа сотрудничества с МВФ
Четырехлетняя программа сотрудничества с МВФ предусматривала предоставление Киеву 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда.
В 2016-2017 годах Украина получила по одному траншу в миллиард долларов каждый. Киев рассчитывал получить пятый транш до конца прошлого года, однако этого до сих пор не произошло.
Одним из условий предоставления кредита называлось создание антикоррупционного суда. Соответствующий законопроект после ряда скандалов украинский лидер Петр Порошенко подписал 11 июня.
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