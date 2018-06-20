Кудрин поразил масштабом выявленных нарушений

Счетная палата выявила нарушения на 1,8 триллиона рублей

Счетная палата по итогам 2017 года выявила нарушения на 1,865 триллиона рублей. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Кудрин в ходе выступления в Госдуме.

По его словам, эта сумма почти вдвое больше, чем в 2016 году, и в 3,5 раза больше, чем в 2015 году.

Из этой суммы больше 40 процентов пришлось на нарушения ведения бухучета, а 32% — на нарушения при формировании и исполнении бюджетов.

Кудрин подчеркнул, что из 1,865 триллиона рублей на "Роскосмос" пришлись 760 миллиардов.

"По результатам этих проверок открыты уголовные дела", — добавил он.

Также, по его словам, по итогам контрольного мероприятия Счетной палаты была погашена задолженность "Роскосмоса" в 47 миллиардов рублей.