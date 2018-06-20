Кудрин поразил масштабом выявленных нарушений

Счетная палата по итогам 2017 года выявила нарушения на 1,865 триллиона рублей. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Кудрин в ходе выступления в Госдуме.
По его словам, эта сумма почти вдвое больше, чем в 2016 году, и в 3,5 раза больше, чем в 2015 году.
Из этой суммы больше 40 процентов пришлось на нарушения ведения бухучета, а 32% — на нарушения при формировании и исполнении бюджетов.
Кудрин подчеркнул, что из 1,865 триллиона рублей на "Роскосмос" пришлись 760 миллиардов.
"По результатам этих проверок открыты уголовные дела", — добавил он.
Также, по его словам, по итогам контрольного мероприятия Счетной палаты была погашена задолженность "Роскосмоса" в 47 миллиардов рублей.
В заключении Кудрин отметил, что в прошлом году ведомство вернуло в федеральный бюджет 18,8 миллиарда рублей; 13 миллиардов из них — это невыполнение условий Волгоградской областью по получению кредита.