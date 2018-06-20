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Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе
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Матвиенко заявила о недопустимости отсрочки рассмотрения пенсионной реформы 

Ведомости 40 минут назад
Законопроекта о повышении пенсионного возраста должен быть принят осенью, откладывать его рассмотрение недопустимо, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Что касается отложить — нет, отложить нельзя. Если власть таким образом поступит, это будет безответственная власть. Обсуждать, корректировать… Но принимать надо, не откладывая, осенью этого года», — сказала Матвиенко (цитаты по «Интерфаксу»).
По ее словам, вопрос повышения пенсионного возраста «перезрел».
Свои отзывы на законопроект о пенсионной реформе направят в том числе регионы, напомнила Матвиенко. Она рекомендовала властям на местах обсуждать пенсионную реформу «не в кабинете», а «идти на площадь, если это будет митинг, встречаться с профсоюзами, с оппозиционными партиями» и аргументировать свою позицию перед людьми.
Правительство предлагает начать поэтапное увеличение пенсионного возраста с 2019 г. : для мужчин — с нынешних 60 лет до 65 лет к 2028 г., для женщин — с 55 до 63 лет к 2034 г.
Управление президента по внутренней политике начало собирать поступающую из регионов информацию о реакции населения на объявленную реформу, рассказывал ранее «Ведомостям» близкий к Кремлю собеседник. Другой источник, близкий к администрации президента, говорил, что власти обеспокоены возможными протестами. В зависимости от остроты реакции людей они могут даже пойти на смягчение параметров реформы, утверждает собеседник.
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