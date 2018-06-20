«Честная цена»: как изменится стоимость водки

К чему приведет пересмотр минимальной розничной цены на алкоголь

Минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское могут вырасти. Об этом говорят эксперты, ссылаясь на действия Росалкогольрегулирования. Ведомство изучает себестоимость алкогольной продукции, чтобы оценить затраты и установить «объективные» цены. Кроме того, впервые минимальные ценники могут быть установлены для вина и винных напитков.

Подведомственная Минфину Росалкогольрегулирование (РАР) на постоянной основе собирает информацию по себестоимости алкогольной продукции, рассказали «Газете.Ru» в РАР. Это делается по поручению Минфина.

Накануне газета «Известия» со ссылкой на документы службы сообщила о том, что РАР проводит предварительный расчет минимальных цен по единой формуле для всех видов спиртного, собирая цены у производителей и анализируя отдельные компоненты цены.

В частности, РАР предложил производителям водки, ликероводочных изделий, коньяка, рома, виски, тихих и игристых вин, а также винных напитков представить данные о размере производственных затрат на изготовление 1 литра алкогольной продукции. Это может привести к изменению формулы определения минимальных цен.

При этом компании должны были предоставлять информацию по таким пунктам, как «Сырьевые компоненты» (затраты на закупку сырья для производства, его доставку, а также ингредиенты растительного происхождения), «Затраты на производство продукции» (коммунальные услуги, амортизация оборудования, оплата труда сотрудников и т.д.) и «Затраты на упаковку и маркировку продукции» (стоимость упаковки, стеклотары, пробки и их доставка).

По словам экспертов, новый подсчет себестоимости алкогольной продукции приведет к тому, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк и шампанское вырастут. Кроме того, впервые они могут быть установлены для вина и винных напитков.

Как пояснил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru», нынешний мониторинг минимальной розничной цены на алкоголь на самом деле учитывает только цену завода-изготовителя и оптовую оценку, которая составляет около 20%. Но розничная наценка составляет еще 30%, и она при установлении минимальной цены на самом деле не учитывалась.

Это позволяло сделать правительству вид, что цена ниже, чем есть на самом деле, говорит эксперт. Теперь, если подсчитать и розничную наценку, то минимальная розничная цена на алкоголь вырастет.

По словам Вадима Дробиза, например, минимальная цена на коньяк станет более «честной»: это 450 рублей за пол-литра, а не 370 рублей, как сейчас.

Минимальная цена на водку Минфином устанавливалась в 2017 году в размере 205 рублей за пол-литра, а на шампанское в 2016 году в размере 164 рубля за 0,75 литра.

По словам Вадима Дробиза, в результате новой системы подсчета минимальной цены на алкоголь, например, цена на водку вырастет до 235 рублей, на шампанское — до 180 рублей.

Минимальные розничные цены на вино и винные напитки правительство еще ни разу не устанавливало.

«Пересмотр минимальной розничной цены на ряд алкогольной продукции — это шаг, который необходим в первую очередь для создания справедливых экономических и равных условий для участников этого рынка», — говорит аналитик ИК «Алор» Алексей Антонов.

Выход на прямой диалог с предоставлением данных о производственных затратах сделает этот рынок и ценообразование на нем более прозрачным — это способствует формированию более справедливой МРЦ, считает он.

Однако, по словам аналитика, пересмотр минимального порога зачастую в России , особенно если речь идет о подакцизных товарах, часто приводит к повышению ценника. Поэтому аналитик предполагает, что установление повышенных минимальных порогов может привести к росту розничной цены на алкогольную продукцию от 10 до 20 рублей.

В тоже время, установление минимальной розничной цены на вино и винные напитки, наоборот, поможет сформировать «объективный рынок и обозначить реальную стоимость такой продукции»: отсутствие МРЦ на этот вид алкогольной продукции ранее позволял производителям и продавцам зачастую завышать цены необъективно, говорит Алексей Антонов.

Как ранее отмечал в интервью «Газете.Ru» экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев , Минфин не поддерживал предложение Минсельхоза о введении минимальных розничных цен на вино.

«Мы вынесли эту инициативу, пока в Минфине не нашли поддержку, но работаем. Считаю, что это во многом стабилизирует рынок, очистит его от многих подделок и контрафакта, и разных других инсинуаций», — говорил тогда чиновник.

Получить оперативный комментарий Минфина «Газете.Ru» не удалось.