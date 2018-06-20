Рынок ипотеки за год вырос почти вдвое

За январь — май 2018 года россияне взяли ипотечных кредитов на 1,08 триллиона рублей. В общей сложности было оформлено порядка 550 миллионов договоров. Прирост по сравнению с прошлым годом превысил 75%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре ДОМ. РФ

Только в мае было выдано ипотечных займов не менее чем на 250 миллиардов рублей, что в 1,7 раза выше аналогичного показателя годичной давности.

Росту спроса на жилищное кредитование способствует снижение ставки. Например, в апреле средневзвешенная ставка выдачи составила 9,57% — почти на 2 процентных пункта меньше, чем в апреле 2017 года.

Ипотечный портфель банков на начало мая достиг 5,7 триллиона рублей, прибавив за год 20%.

По прогнозам специалистов ДОМ.РФ, за 2018 год объемы выдачи ипотеки увеличатся до 2,8 триллиона рублей.