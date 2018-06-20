Ещё
Рынок ипотеки за год вырос почти вдвое
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок ипотеки за год вырос почти вдвое 

Уралинформбюро 9 часов назад
Фото: Уралинформбюро
За январь — май 2018 года россияне взяли ипотечных кредитов на 1,08 триллиона рублей. В общей сложности было оформлено порядка 550 миллионов договоров. Прирост по сравнению с прошлым годом превысил 75%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре ДОМ. РФ.
Только в мае было выдано ипотечных займов не менее чем на 250 миллиардов рублей, что в 1,7 раза выше аналогичного показателя годичной давности.
Росту спроса на жилищное кредитование способствует снижение ставки. Например, в апреле средневзвешенная ставка выдачи составила 9,57% — почти на 2 процентных пункта меньше, чем в апреле 2017 года.
Ипотечный портфель банков на начало мая достиг 5,7 триллиона рублей, прибавив за год 20%.
По прогнозам специалистов ДОМ.РФ, за 2018 год объемы выдачи ипотеки увеличатся до 2,8 триллиона рублей.
Уралинформбюро: последние новости
Матвиенко призвала не затягивать с пенсионной реформой В России ожидается рост цен на алкоголь Песков сделал попытку оправдать пенсионные обещания Путина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кикабидзе предрек крах России789
Трагически погиб российский ведущий94
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе1910
Склонившие китаянку к оргии аргентинцы оказались армянами169
Захарова ответила США по Донбассу77
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика
03:31
Аманти и Казаченко сделали заявление
Шоу-бизнес
04:27
Кудрин поразил масштабом выявленных нарушений
Экономика
01:32
Киев задумал нацелить американские Patriot на РФ
Украина Армия
11:50
Жена Киселева объяснила выгоду пенсионной реформы
Личный счет
03:11
Россиянам раскрыли дальнейшую судьбу цен на топливо
Личный счет
04:06
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе
Экономика
00:45
С карты Украины исчезнут две области
Украина В мире
03:11
Крым ждет новая важная стройка
Общество
00:19
«М. Видео» откажется от бренда Media Markt
Компании Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение