«Северный поток-2» — труба преткновения

Процесс получения разрешений и согласований, необходимых для начала строительства газопровода "Северный поток-2", входит в завершающую стадию. Несмотря на отчаянные жалобы Украины и попытки США заблокировать проект, Швеция дала разрешение на прокладку газопровода в своей исключительной экономической зоне (ИЭЗ).

В ближайшие дни Дания должна последовать примеру Швеции, и все препятствия для начала практической реализации проекта будут устранены.

Швеция дает добро, Дания на очереди

Министр промышленности и инновации Швеции Микаэль Дамберг в начале июня сообщил о предоставлении разрешения на строительство газопровода в шведской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) компании Nord Stream 2 — оператору проекта "Северный поток-2". Разрешение было предоставлено вопреки неоднократным заявлениям представителей шведского правительства об "угрозе энергетической безопасности Европе", исходящей от строительства второго газопровода напрямую из России Германию по дну Балтийского моря.

Зеленый свет из Стокгольма дает возможность начать практическую реализацию проекта. Дамберг особо подчеркнул: "Правительство рассмотрело заявку (от Nord Stream 2) и констатирует, так же как ранее сделала Финляндия , что национальное и международное право не предоставляют возможность отклонить проект".

Nord Stream 2 подала заявку на получение разрешение на прокладку газопровода в ИЭЗ Швеции в апреле 2017 года. После получения разрешения компания сразу сообщила о начале в ближайшие месяцы подготовительных работ в рамках проекта. Прокладка газопровода вблизи побережья Швеции будет осуществлена ближе к концу года.

Nord Stream 2 ждет еще одно разрешение — от Дании. Но после устранения всех препятствий для строительства газопровода со стороны Швеции, а также резкого обострения торгово-экономических отношений между ЕС и США, Копенгаген не сможет в одиночку заблокировать проект. Разрешение из Копенгагена будет получено уже в течение нескольких недель.

Решение арбитража приостановлено

В Швеции также произошло еще одно событие, которое существенно облегчает реализацию проекта. 13 июня апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство "Газпрома" и принял решение о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит газа с "Нафтогазом Украины". Апелляционный суд согласился с аргументами "Газпрома" о наличии достаточных оснований для этого.

В конце 2017-начале 2018 года Арбитражный суд в Стокгольме принял два решения по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" друг к другу. Тяжба между двумя хозяйствующими субъектами длилась более трех лет. В результате, российская компания осталась должна $2,56 млрд своему украинскому "партнеру". С учетом пени сумма уже выросла более чем на $50 млн Основным аргументом для принятия итогового решения в пользу "Нафтогаза" было тяжелое экономическое положение Украины. "Газпром" возмутило именно ассиметричное решение, принятое на основе двойных стандартов.

Российская компания подала в шведский апелляционный суд два иска — сначала о частичной, а затем о полной отмене решения арбитражного суда.

"Газпром" выделил необходимую сумму для выплаты "Нафтогазу", но переводить средства отказался до окончательного решения апелляционного суда. Однако украинская компания при всесторонней поддержке официального Киева начала предпринимать действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража на территории Швейцарии Нидерландов , не дожидаясь окончательного исхода дела.

Действия Киева, направленные на изъятие активов "Газпрома" за рубежом, к которым также относятся акции Nord Stream 2, могли серьезно затруднить и даже сорвать реализацию проекта "Северный поток-2".

"Нафтогаз" на этой неделе подал представление в суд Швеции с целью отмены приостановки исполнения решения.

Киеву нужна группа поддержки

Президент Украины Петр Порошенко сообщил в социальных сетях о планах создания в ЕС группы, которая должна блокировать строительство ""Северного потока-2".

"Я убежден, что совместными, объединенными усилиями мы сможем его ("Северный поток — 2" — ред.) остановить… Именно поэтому мы сейчас создаем группу в Еросоюзе, которая должна остановить "Северный поток-2", — написал украинский президент в Twitter.

Порошенко предлагает Германии участие в международном консорциуме по управлению украинской ГТС в обмен на отказ от "Северного потока-2". Однако для обеспечения надежных поставок в страны ЕС украинская ГТС требует больших инвестиций, которые по разным оценкам могут составить от $7 млрд до $16 млрд

Кроме того, маршрут газопровода из России в Германию через Балтийское море существенно короче, поэтому выгоднее для потребителей из-за более низких транспортных расходов. Более того, если "Северный поток-2" будет построен, то, получая напрямую из России 110 млрд куб. ежегодно, Германия обеспечит все свои растущие потребности в энергоносителях и станет крупнейшим газовым хабом (распределительным центром) Европы. Соседи Германии также получат экономические выгоды от "Северного потока-2", в том числе Польша , которая возглавляет противников проекта в ЕС.

Надежда на заокеанского друга

Понимая, что обмен является неравноценным, глава Украины надеется на содействие со стороны США, которые категорически выступают против увеличения поставок российского трубопроводного газа в Европу. Порошенко надеется на ужесточение санкций США против компаний участников проекта, против которых "никто не пойдет". Вашингтон угрожает европейским компаниям санкциями не только — и не столько — из-за желания поставлять свой СПГ на европейский рынок в больших объемах. Ограничение доступа к относительно дешевым энергоносителям нанесет серьезный удар по экономике ЕС — прежде всего Германии. Это даст американцам большие конкурентные преимущества и поможет сократить отрицательный баланс в торговле с ЕС, к чему стремится администрация Трампа.

"Северный поток-2" не лишит Украину транзита российского газа, но сократит его до минимума. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, Киев может рассчитывать на 10-15 млрд куб. м/г. В прошлом году транзит российского газа через Украину достиг рекордного объема за последние семь лет — 93 млрд куб. м. За услуги по прокачке газа из "страны агрессора" в 2017 году "Нафтогаз Украины" получил около $3 млрд Потеря столь большой выручки станет серьезным ударом по дряхлеющей украинской экономике.

После завершения действия транзитного контракта в конце 2019 года Украина может окончательно лишиться возможности закупать дешевый газ в России. Поставки будут осуществляться только с западного направления по завышенным ценам с привязкой к европейским хабам, как это делается сейчас. По данным украинских источников, импорт газа в страну в 2017 году ставил 14,1 млрд куб. м, за этот объем было заплачено $3,2 млрд

Спрос на газ снижается из-за падения производства

Потребление газа на Украине в последние годы постоянно снижается из-за обвального падения промышленного производства — прежде всего в химической отрасли. На этой неделе было остановлено на неопределенный срок одно из ведущих химических предприятий Украины — "Днепроазот". По заявлениям руководства "Днепразота", причиной остановки предприятия стали высокие цены на исходное сырье — природный газ. Ранее такая же участь постигла Одесский припортовый завод — крупнейшего производителя аммиака и карбамида страны.

Спрос со стороны населения также снижается из-за постоянно растущих тарифов на газ и сокращения количества потребителей.

На фоне сокращения потребления в Киеве существуют планы полного отказа от импорта. При этом, собственная добыча в ближайшие годы должна расти быстрыми темпами.

Украинские компании в прошлом году значительно увеличили инвестиции и довели добычу газа до 20,79 млрд куб. м — на 4% больше, чем в 2016 году. Украинский премьер-министр Владимир Гройсман в связи с этим даже заявил, что добыча газа в стране теперь будет расти каждый год на 1 млрд куб. м. Однако этим планам не суждено сбыться. В январе-мае этого года производство газа на Украине сократилось на 1,1% по сравнению с тем же периодом 2017 года — до 8,5 млрд куб. м. При этом, себестоимость добычи газа на Украине значительно выросла.

"Газпром", наоборот, увеличивает добычу газа и экспорт в страны дальнего зарубежья. С 1 января по 15 июня добыча выросла в годовом исчислении на 9,1%, составив 235,4 млрд куб. м, а поставки за рубеж на 5,6% — до 93,6 млрд куб. м. Миллер полагает, что объем экспорта российского трубопроводного газа может в этом году может увеличиться до 199 млрд куб. м. против 194,3 млрд куб. м в 2017 году.

По оценкам российских экспертов, потребности Европы в российском газе возрастут до 220 млрд куб. м к 2030 году. Если эти оценки верны, то для обеспечения стабильного снабжения европейских потребителей может потребоваться строительство "Северного потока-3".