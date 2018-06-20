Куда делись российские деньги из Америки? 

Экономика или все-таки политика? В Центробанке прокомментировали продажу Россией почти половины госдолга США
Глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов Думы о продаже Россией почти половины госдолга США отметила, что ЦБ проводит политику диверсификации международных резервов и при принятии решений учитывает все риски, включая финансовый, экономический и геополитический. Это стало первым комментарием со стороны Центробанка после того, как в конце прошлой недели Минфин США сообщил, что Россия в апреле вдвое сократила свои вложения в казначейские бумаги США — на 47,5 млрд долларов до 48,7 млрд, опустившись в рейтинге стран-держателей этих бумаг с 16-й строчки на 22-ю.
В то же время, отвечая на вопрос депутатов, куда пошли средства от продажи американских ценных бумаг, председатель Центробанка ответила: «Золотовалютные резервы хранятся в резервных валютах. Если мы их потратим на внутренние цели, они уже не будут золотовалютными резервами». Сколько в этом решении политики, а сколько экономики? Об этом в комментарии Георгия Бовта.
Объясняя резкое сокращение российского портфеля американских казначейских обязательств, Эльвира Набиуллина не стала делать акцент на политических мотивах, обозначив геополитику лишь в качестве одной из причин таких действий. В то же время обращает на себя внимание, что резкое сокращение пакета ценных бумаг США произошло в апреле текущего года, когда Америка ввела довольно жесткие санкции в отношении России, включая несколько ведущих олигархов. Это не могло не активизировать снова разговоры о том, что Америка, если она введет против нашей страны финансовые санкции, может вовсе заморозить российские активы, как в свое время поступила с иранскими.
Нынешние действия ЦБ отчасти напомнили действия российских властей в 2014 году, на пике украинского кризиса, когда российские вложения в treasures были сокращены на целых 115 млрд долларов. Правда, через две недели все вернули обратно, а в 2015-2016 годах неуклонно наращивали вложения в американские долговые бумаги.
Заметный скачок произошел также после избрания президентом Дональда Трампа. Однако затем все же, видимо, стали сказываться уже опасения чисто политического характера. К тому же такие действия могут носить и подчеркнуто демонстративный характер. Как законы о контрсанкциях.
Россия, кстати, не единственная страна, которая сокращает свои вложения в американский госдолг. Так, в том же апреле Китай скинул этих бумаг на 5,8 млрд долларов. Правда, у него еще осталось примерно 1,18 трлн. Япония, которая на втором месте по размеру своего портфеля американских долговых бумаг, сократила его на 12 млрд, примерно до триллиона.
Все это пока не очень значительные распродажи. Однако в случае дальнейшего усиления мировых торговых войн, они могут усилиться, и, если чисто гипотетически предположить, что Китай начнет выходить из treasures в больших объемах, мало никому не покажется. Прежде всего, доллару.
Отвечая депутатам Думы о том, почему вырученные от продажи treasures средства все же не вернулись на Родину, а были переведены в другие золотовалютные инструменты, Набиуллина косвенно затронула давний, как российская рыночная экономика, спор о том, почему мы кредитуем американскую экономику, но не вкладываем деньги в Россию. Обычно инвестиционным «патриотам» примерно так и отвечают: мол, подобные вложения — это своего рода «подушка безопасности» на случай резкого ухудшения мировой конъюнктуры, а также средство противодействия росту инфляции в самой России.
Максимума вложения России в госдолг США достигали в октябре 2010 года — 176,3 млрд долларов. Нынешние же 48 млрд — совсем незначительная величина по сравнению с общей долей владения treasures в примерно 6 трлн долларов из общего объема госдолга США в 21 трлн, которую держат иностранцы.
Если иностранные инвесторы вдруг потеряют доверие к американским долговым бумагам в массовом порядке, это может привести к колоссальным проблемам в американской экономике, а вслед за ней и во всем мире. Пока такая угроза является чисто гипотетической. Однако непредсказуемость нынешнего президента США и его решительность в развязывании торговых войн даже с ближайшими союзниками делает ее чуть более реальной.
Что касается выведенных из Штатов средств, то российский ЦБ разместил их в наличной валюте на депозитах за рубежом, в ценных бумагах других государств, а также постепенно прикупает и золото. Российской экономике из этих средств не досталось ничего. Считается, что она пока не созрела для таких инвестиций. Притом, что доля инвестиций в основной капитал по-прежнему безнадежно далека от заданной президентом планки в 25%. В Китае, кстати, это показатель около 44%. Наш нынешний уровень — около 17% — это всего на 2% больше, чем у Китая в 1962 году, когда он был нищей страной.