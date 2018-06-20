Силуанов допустил доллар по 50 рублей

Силуанов назвал причину дорогого доллара

Вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что без бюджетного правила доллар мог бы стоить 50 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Силуанов отметил, что российская валюта была бы сейчас «крепче», но в то же время стала бы более зависимой от цен на нефть.

По словам вице-премьера, действующее сейчас бюджетное правило обеспечивает «прогнозируемость» курса рубля. Волатильность национальной валюты наносит вред бизнесу.

В рамках бюджетного правила Минфин направляет на закупку валюты «дополнительные» нефтегазовые доходы, полученные от продажи нефти по цене выше 40 долларов за баррель. Валюту ведомство помещает в Фонд национального благосостояния.