Ещё
Силуанов допустил доллар по 50 рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Силуанов назвал причину дорогого доллара 

Рамблер 2 часа назад
Вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что без бюджетного правила доллар мог бы стоить 50 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Силуанов отметил, что российская валюта была бы сейчас «крепче», но в то же время стала бы более зависимой от цен на нефть.
>> Россияне назвали лучший способ сбережения денег
По словам вице-премьера, действующее сейчас бюджетное правило обеспечивает «прогнозируемость» курса рубля. Волатильность национальной валюты наносит вред бизнесу.
В рамках бюджетного правила Минфин направляет на закупку валюты «дополнительные» нефтегазовые доходы, полученные от продажи нефти по цене выше 40 долларов за баррель. Валюту ведомство помещает в Фонд национального благосостояния.
Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предлагал смягчить бюджетное правило и изменить цену отсечения до 45 долларов, то есть откладывать «на будущее» все доходы, собранные сверх этой суммы. В Минфине говорили, что власти пока не готовы пойти на это, так как правило позволило «отвязать» курс рубля от цен на нефть.
Комментарии105  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу не оставил шансов желающим напасть на Крым146
Украинские силовики захватили стратегические позиции177
Российских школьников лишат учебников171
Россияне назвали желаемый размер пенсий363
Актера из «Улиц разбитых фонарей» нашли мертвым7
Видео
01:19
Шойгу не оставил шансов желающим напасть на Крым
Политика Армия
01:40
Москва раскалится
Новости Москвы Общество
02:47
В Кремле допустили второе послание Путина
Политика
00:21
Преподаватель вуза избила студентку
Общество
20:50
В Москве обвалились цены на жилье бизнес-класса
Недвижимость Новости Москвы
02:09
Украинские силовики захватили стратегические позиции
В мире Украина
01:49
Депутат приехал на заседание на коне
Политика Экономика
01:28
Донбасс предложили залить напалмом
В мире Украина
02:19
СК пожаловался на медленно читающего Захарченко
Происшествия
01:10
НАТО разрабатывает проект «Четыре по 30»
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение