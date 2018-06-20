В России изменят цены на водку

Российский Минфин может пересмотреть минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росалкогольрегулирование (РАР).

Отмечается, что служба проводит предварительный расчет минимальных цен по единой формуле для всех видов спиртного. Для вин и винных напитков минимальные цены будут установлены впервые.

По мнению экспертов, цены будут пересмотрены в сторону увеличения.

В феврале текущего года вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что правительство не планирует повышать минимальную розничную цену на водку в нынешнем году.

По данным Национального союза защиты прав потребителей, объемы розничной продажи водки в 2017 году сократились на 16,6 процента по сравнению с прошлым годом и составили 67,5 миллиона декалитров.

Предыдущее повышение минимальной розничной цены на водку произошло в апреле 2017 года. Тогда правительство приняло решение повысить ее стоимость со 190 до нынешних 205 рублей за бутылку 0,5 литра. Минимальная цена за 0,5 литра коньяка сейчас составляет 371 рубль.