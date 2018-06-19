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Россия решила присоединиться к спору ЕС и США
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Россия решила присоединиться к спору ЕС и США в ВТО 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: Reuters
Россия присоединится к торговому спору Евросоюза и США в ВТО, разгоревшемуся после введения Вашингтоном тарифов таможенных пошлин на сталь и алюминий.
«Применение США оспариваемых мер наносит значительный ущерб торговым интересам России. Поэтому Россия проявляет существенный торговый интерес к этим консультациям», — сказано в заявлении России на сайте ВТО, передает «Интерфакс».
В пресс-службе Минэкономразвития пояснили, что участие в консультациях чужих споров в качестве третьей стороны дает возможность поддержки и защиты одной из сторон, а также защиты собственной позиции по аналогичным темам.
«Наше участие в этом споре в качестве третьей стороны не ограничивает наше право самим начать аналогичный спор», — сообщили в министерстве.
Запрос на консультации является первым этапом подачи иска в ВТО. Если это ни к чему не приведет, то страна может инициировать созыв панели арбитров, которая и будет рассматривать торговый спор.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что в ближайшее время в ответ на пошлины США на сталь и алюминий в России введут пошлины на ввоз американских товаров, имеющих аналоги на отечественном рынке.
Напомним, в конце мая США объявили о вводе таможенных пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики.
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