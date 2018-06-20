Россия ввяжется в «пошлинную перестрелку» с США

«Балансирующие меры»: Россия введёт ответные пошлины на товары из США

Из-за повышения Вашингтоном тарифов на сталь и алюминий Москва в ближайшее время введёт ответные пошлины на ряд американских товаров. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Орешкин . При этом, по словам министра, эти меры не окажут негативного влияния на российский рынок и не коснутся, в частности, лекарств. Точный перечень облагаемых новыми пошлинами импортных товаров будет сформирован в ближайшие дни.

Россия в ближайшее время введёт дополнительные пошлины на ряд американских товаров в ответ на действия властей США . Такое заявление во вторник, 19 июня, сделал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США», — цитирует РИА Новости заявление Орешкина со ссылкой на пресс-службу МЭР.

Глава ведомства подчеркнул, что предпринимаемые действия будут носить ограниченный характер и не окажут отрицательного влияния на макроэкономические показатели России.

«Эти меры в виде дополнительных импортных пошлин на американские товары начнут применяться в ближайшее время. Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке, и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели», — заявил министр.

Позднее Орешкин уточнил, что вводимые меры не должны навредить ни российским потребителям, ни инвестиционным процессам в стране.

«У нас список отработан. Он связан, во-первых, с товарами, которыми у нас достаточный объём торговли с Соединёнными Штатами Америки. Второе — проведена оценка так, чтобы не повредило ни российскому потребителю, ни российским гражданам, не оказало негативного влияния на инвестиционные процессы», — заявил министр.

«Там есть строительно-дорожная техника и ещё ряд других элементов, которые Россия импортирует. Лекарств нет, конечно», — подчеркнул глава МЭР.

При этом в ведомстве добавили, что окончательный перечень товаров, которые будут обложены дополнительными пошлинами, будет сформирован в течение нескольких дней.

«Через полтора-два года всё уляжется»

Комментируя структуру торговли между двумя странами, в Минэкономразвития сообщили РИА Новости, что в число основных товаров, импортируемых из США в Россию, входят оборудование, машины и продукция химической промышленности. Так, статья «машины, оборудование, транспортные средства» занимает более двух третей импорта из Соединённых Штатов — 68,9%.

На продукцию химической промышленности и каучук приходится 18,7%, на продовольственные товары и сельхозсырьё — 4,8%, на металлы и изделия из них — 3,8%, на древесину и целлюлозно-бумажных изделий приходится около 0,9%.

В стоимостном выражении лидерами по импорту из США в Россию по итогам 2017 года стали летательные и космические аппараты ($3,463 млрд), предназначенные для перевозки людей транспортные средства ($0,837 млрд), запчасти к моторному транспорту ($0,365 млрд), лекарства ($0,337 млрд) и медицинские устройства ($0,284 млрд).

По словам директора Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, только свободный рынок или, по крайней мере, ограниченная пошлинная торговля может привести к продвижению экономического роста.

По словам собеседника RT, несмотря на то, что Россия лишь отвечает на действия Вашингтона, США могут продолжить «пошлинную перестрелку».

«Мы поставляем американцам редкоземельные металлы. Весь их «Боинг» обшивается нашим титаном, на истребитель F-35 идёт 15 тонн российского титана. Они тут же обложат эти поставки пошлинами», — отметил эксперт.

Однако Остапкович выразил уверенность в том, что в обозримом будущем Москва и Вашингтон сядут за стол переговоров для урегулирования спорных вопросов.

«Через полтора-два года всё уляжется. Обе стороны поймут, что страдают все — и всё прекратится. Мы неоднократно это проходили. Надо садиться за стол переговоров и находить решение всех этих вопросов», — подчеркнул эксперт.

«Применение США оспариваемых мер наносит значительный ущерб торговым интересам России»

«Они ввели заградительные пошлины на алюминий, причём это касается не только России. В этой связи правительство РФ собирается вводить пошлины на ввоз товаров из Соединённых Штатов. Я приветствую такие действия», — заявил депутат.

По его словам, России давно пора было ограничить ввоз импортных товаров на свой рынок, чтобы импортозамещение «нашло своё реальное воплощение».

«Был даже законопроект о выходе из ВТО, чтобы развязать России руки в вопросе введения пошлин. Если правительство введёт ограничения на ввоз товаров, то это будет неплохим подспорьем для нашей отечественной экономики», — уверен Арефьев.

На этом фоне во вторник, 19 июня, стало известно, что Россия подала запрос на присоединение к торговому спору Евросоюза и Соединённых Штатов в рамках ВТО по тарифам на сталь и алюминий. Об этом сообщили в ВТО.

«Применение США оспариваемых мер наносит значительный ущерб торговым интересам России. Поэтому РФ проявляет существенный торговый интерес к этим консультациям», — говорится в сообщении российской делегации в ВТО.

При этом Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЭР отмечает, что участие в консультациях чужих споров в качестве третьей стороны предоставляет как возможность поддержки и защиты одной из сторон, так и защиты собственной позиции по аналогичным темам.

«Наше участие в этом споре в качестве третьей стороны не ограничивает наше право самим начать аналогичный спор», — подчеркнули в Минэкономразвития.

Напомним, в начале июня Евросоюз подал запрос в ВТО на проведение консультаций по вопросу американских пошлин на сталь и алюминий. Если на этом этапе сторонам не удастся прийти к соглашению, то следующим шагом может быть созыв панели арбитров, которая и будет рассматривать этот спор.

В свою очередь, Россия в конце мая направила в адрес ВТО уведомление о возможном введении ответных пошлин на американские товары на сумму $537,6 млн в год.

Отмечалось, что размер экспорта стальной продукции из России в США составляет $1,512 млрд, а алюминиевой — 1,646 млрд в год. Соответственно, при новых пошлинах в 25% и 10% получается суммарный годовой размер пошлин в $378,1 млн и $159,5 млн Добавим, что в ходе прямой линии с Владимиром Путиным российский лидер связал введение пошлин с прагматичными национальными интересами США.