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Россия вводит ответные пошлины на товары США
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Россия вводит ответные пошлины на американские товары 

RT на русском 29 минут назад
Фото: AP Photo
Россия в ближайшее время введёт балансирующие меры в отношении импорта из США в ответ на пошлины на сталь и алюминий. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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«В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США», — цитирует Интерфакс министра.
По его словам, меры начнут действовать в ближайшее время, а касаться они будут продукции, которая имеет аналоги на российском рынке.
Ранее Орешкин заявил, что позиция американской стороны в сфере международной торговли привела к тому, что в ВТО сложилась напряжённая ситуация.
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Комментарии13  Ещё 13 источников 
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