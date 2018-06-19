Россия вводит ответные пошлины на товары США

Россия вводит ответные пошлины на американские товары

Максим Орешкин. Россия в ближайшее время введёт балансирующие меры в отношении импорта из США в ответ на пошлины на сталь и алюминий. Об этом заявил глава Минэкономразвития

«В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США», — цитирует Интерфакс министра.

По его словам, меры начнут действовать в ближайшее время, а касаться они будут продукции, которая имеет аналоги на российском рынке.

Ранее Орешкин заявил, что позиция американской стороны в сфере международной торговли привела к тому, что в ВТО сложилась напряжённая ситуация.