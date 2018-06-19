Россия объявила США торговую войну

Министр экономического развития (МЭР) Максим Орешкин анонсировал введение контрмер в отношении американских компаний в рамках торговой войны, которую развязал со всем миром президент США Дональд Трамп . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ведомство отмечает, что российские власти приняли решение ввести «балансирующие меры» в отношении импорта из США, речь идет о дополнительных пошлинах на американские товары. Новые ограничения будут введены в «ближайшее время».

«Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели», — отметил представитель ведомства.

Ограничения приняты в ответ на протекционистские пошлины США на импорт стали и алюминия. Окончательный перечень товаров МЭР не раскрыло, пообещав опубликовать его позднее.