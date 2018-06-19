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Россия объявила США торговую войну
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Россия объявила США торговую войну 

Lenta.ru 2 часа назад
Министр экономического развития (МЭР) Максим Орешкин анонсировал введение контрмер в отношении американских компаний в рамках торговой войны, которую развязал со всем миром президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
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Ведомство отмечает, что российские власти приняли решение ввести «балансирующие меры» в отношении импорта из США, речь идет о дополнительных пошлинах на американские товары. Новые ограничения будут введены в «ближайшее время».
«Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели», — отметил представитель ведомства.
Ограничения приняты в ответ на протекционистские пошлины США на импорт стали и алюминия. Окончательный перечень товаров МЭР не раскрыло, пообещав опубликовать его позднее.
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