Трамп опустил рубль: когда доллар уйдет за 65

Девальвация рубля продолжается. Американская валюта превысила отметку в 64 рубля, евро торгуется выше 74 рублей. В этом виноват американский президент Дональд Трамп , который угрожает Китаю эскалацией торговой войны. Это приводит к оттоку средств инвесторов в защитные активы. Эксперты считают, что в ближайшее время курс американской валюты вырастет до 66 рублей.

Рубль ставит новые антирекорды. Курс доллара, установленный Центральным банком на 20 июня, составил 64,0683 рублей. Курс европейской валюты на завтра — 74,1847.

Это максимальные с начала мая уровни.

На 13.24 мск доллар на московской бирже вырос до 64 рублей. Евро подорожал до 73,24 рублей.

Индекс Мосбиржи опустился ниже психологической отметки в 2200 пунктов впервые с 18 апреля. Об этом следует из данных Московской биржи . В частности, в ходе торгов во вторник индекс Мосбиржи снижался на 1,26%, до 2194,45 пункта. Индекс РТС падал на 2,08%, до 1077,73 пункта.

Такое снижение российской валюты произошло по целому ряду причин.

Основная причина девальвации рубля — рост рисков на глобальных рынках из-за торговой войны между США и Китаем. Накануне президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести дополнительные тарифы в размере 10% против китайских товаров на сумму $200 млрд

Инвесторы всегда бегут в защитные активы, видя перспективы ухудшения самочувствия китайской экономики, поясняют эксперты.

«Очевидно, что капитал массово бежит от риска. Актуальными в таком случае становятся вложения в безрисковые активы — золото и, как ни странно, доллар США. Индекс доллара, отражающий отношение доллара США к корзине из шести базовых валют, поднялся почти до 95 п. Золото подорожало до $1281 за тройскую унцию», — констатирует Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс».

Впрочем, риск торговой войны не единственная причина ухода капитала. Другая — денежно-кредитная политика мировых центральных банков, говорят эксперты.

«В частности, американский регулятор продолжает повышать ставки, делая доходности по облигациям все более высокими и провоцируя приток капитала в них, укрепляя тем самым доллар. Европейский центральный банк между тем также анонсировал постепенное ужесточение. В свою очередь Банк России в этом ключе пока приостановил смягчение, но повышение инфляционных ожиданий на фоне роста цен на бензин, ослабления национальной валюты и скорого повышения налогов, делает реальные ставки в стране все более низкими и соответственно непривлекательными для инвесторов», — поясняет Иван Копейкин, эксперт «БКС Брокер».

Директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов добавляет, что «рубль показывает тревожные признаки уменьшения спроса, связанные с завершением эры дешевых денег из развитых стран».

Также не дают укрепиться рублю падающие цены на нефть. Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,6%, до $73 за баррель. Это происходит на фоне активного обсуждения предстоящего заседания ОПЕК+, которое пройдет 21 июня в Вене

«Ожидается, что на нем Саудовская Аравия предложит нарастить добычу нефти на 300 тыс. баррель в сутки, что негативно отразится на рубле», — комментирует эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Ранее эксперты отмечали «Газете.Ru» , что, хотя зависимость рубля от нефти уменьшается, однако в одну сторону она все же работает.

Если нефть растет, рубль в лучшем случае стоит на месте, а если нефть начинает снижаться, то падение рубля идет опережающими темпами.

По словам Олега Богданова, главного аналитика «Телетрейд Групп», решение, которое примут в Вене ОПЕК+, окажет именно негативное влияние на рубль.

Дополнительно давят на рубль операции Минфина по покупке валюты. В июне ежедневно на эти цели министерство потратит около 19 млрд руб., говорит Богданов.

Вопреки ожиданиям, не помогает в нынешней ситуации рублю даже чемпионат мира по футболу. Эксперты ранее прогнозировали, что туристы, приехавшие на ЧМ 2018 в Россию , привезут с собой и обменяют на рубли $0,5-2 млрд

Впрочем, по словам Ивана Копейкина, приток капитала со стороны туристов в целом незначителен. На рубль сейчас больше влияет геополитика, отмечают эксперты.

Укрепление российской валюты наблюдалось в преддверии официального открытия чемпионата, с 13 по 15 июня, однако затем в игру вступили другие «агенты влияния», действие которых оказалось более мощным, чем ожидалось, говорит Рожанковский.

«В среднесрочной перспективе все-таки более вероятна негативная динамика рубля, чем его укрепление. Ближайшими целями в паре доллар/рубль могут стать отметки 65-66 рублей, а в паре евро/рубль 77-78 рублей», — говорит Иван Копейкин.