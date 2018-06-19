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Банки остались без санации
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Банки остались без санации 

News.ru 48 минут назад
Фото: Reuters
ЦБ будет редко прибегать к механизму санации банков. Рассчитывать на поддержку смогут лишь системно значимые кредитные организации.
Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме, благодаря санации Центробанк защитил средства миллионов россиян.
«8 миллионов граждан — клиенты этих банков, и 563 тысячи — предприятий», — подчеркнула она.
Напомним, что впервые Центробанк приступил к санации банков так называемого «московского кольца» по новой схеме в прошлом году. Через ФКБС помощь получили Бинбанк, «ФК Открытие» и Промсвязьбанк. Весной 2018 года ЦБ РФ заявлял, что большинство ненадёжных банков ушли с рынка.
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