Банки остались без санации

ЦБ будет редко прибегать к механизму санации банков. Рассчитывать на поддержку смогут лишь системно значимые кредитные организации.

Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина Госдуме , благодаря санации Центробанк защитил средства миллионов россиян.

«8 миллионов граждан — клиенты этих банков, и 563 тысячи — предприятий», — подчеркнула она.