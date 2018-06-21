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Медведев: Пенсионная реформа сбалансирует бюджет Пенсионного фонда России
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Медведев: Пенсионная реформа сбалансирует бюджет Пенсионного фонда России 

Российская Газета 22 часа назад
Фото: Российская Газета
Пенсионная реформа сделает сбалансированным бюджет Пенсионного фонда России, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Напомним, поправки в законодательство, поэтапно увеличивающие пенсионный возраст, правительство одобрило на прошлой неделе и уже внесло на рассмотрение в Государственную Думу. «В случае их принятия, более сбалансированным станет бюджет Пенсионного фонда, что должно быть учтено в работе над проектом федерального бюджета», — заявил глава кабинета министров на совещании по бюджетным проектировкам.
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