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Силуанов рассказал о планах по индексации пенсий
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Силуанов рассказал о планах по индексации пенсий 

Газета.Ru 21 июня 2018
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что рост пенсий в 2019 году составит около 7%. Об этом сообщает RNS.
"Безусловно, основная наша задача, которую мы ставим при подготовке пенсионных изменений — это увеличение пенсии пенсионерам. И мы говорим о том, что наша задача в следующем году, — увеличить пенсию в среднем на 1000 рублей, на 1000 рублей в месяц", — сказал Силуанов.
Министр напомнил, что в прежние годы власти индексировали пенсии на уровень инфляции предыдущего года.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил с депутатами сбор предложений по пенсионной реформе.
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