Силуанов рассказал о планах по индексации пенсий

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что рост пенсий в 2019 году составит около 7%. Об этом сообщает RNS.

"Безусловно, основная наша задача, которую мы ставим при подготовке пенсионных изменений — это увеличение пенсии пенсионерам. И мы говорим о том, что наша задача в следующем году, — увеличить пенсию в среднем на 1000 рублей, на 1000 рублей в месяц", — сказал Силуанов.

Министр напомнил, что в прежние годы власти индексировали пенсии на уровень инфляции предыдущего года.