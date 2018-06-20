Ипотечные кредиты стали больше выдавать в России

Устойчивое снижение ставок по ипотеке дает результаты. Россияне все чаще рискуют покупать жилье в ипотеку.

В прошлом месяце, по предварительной оценке, в России выдано кредитов на сумму 250 миллиардов рублей. Это в 1,7 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года.

В январе-мае текущего года выдано 550 тысяч ипотечных кредитов на сумму более одного триллиона рублей. Прирост по сравнению с прошлым годом составил более 75%.

По словам экспертов, это связано с тем, что ставки по ипотеке устойчиво снижаются.