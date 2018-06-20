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Ипотечные кредиты стали больше выдавать в России
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Ипотечные кредиты стали больше выдавать в России 

Вечерняя Москва 10 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Устойчивое снижение ставок по ипотеке дает результаты. Россияне все чаще рискуют покупать жилье в ипотеку.
В прошлом месяце, по предварительной оценке, в России выдано кредитов на сумму 250 миллиардов рублей. Это в 1,7 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года.
В январе-мае текущего года выдано 550 тысяч ипотечных кредитов на сумму более одного триллиона рублей. Прирост по сравнению с прошлым годом составил более 75%.
По словам экспертов, это связано с тем, что ставки по ипотеке устойчиво снижаются.
Ожидается, что объемы выдачи ипотеки продолжат расти и увеличатся до уровня 2,8 триллионов рублей до конца года, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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