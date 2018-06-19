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Пескова спросили о совещаниях Путина по пенсиям
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Пескова спросили о совещаниях Путина по пенсиям 

Газета.Ru 1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике главы государства Владимира Путина пока нет совещаний и встреч на тему изменений в пенсионном законодательстве. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Пока нет, в графике нет таких встреч", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил "Газете.Ru", что Госдума примет законопроект о пенсионной реформе после широкого обсуждения с участием экспертов.
В данный момент законопроект направлен в рассылку в регионы на 30 дней. По истечении данного срока, по словам Володина, в обсуждении законопроекта будут участвовать эксперты. При этом спикер подчеркнул, что законопроект должен быть принят.
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