Пескова спросили о совещаниях Путина по пенсиям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике главы государства Владимира Путина пока нет совещаний и встреч на тему изменений в пенсионном законодательстве. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Пока нет, в графике нет таких встреч", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В данный момент законопроект направлен в рассылку в регионы на 30 дней. По истечении данного срока, по словам Володина, в обсуждении законопроекта будут участвовать эксперты. При этом спикер подчеркнул, что законопроект должен быть принят.