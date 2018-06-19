Причины, по которым трубопровод «Северный поток — 2» не будет построен

Белоруссии и Не стоит обманываться по поводу недавних разрешений — американские санкции и слабеющий европейский консенсус делают строительство вызывающего споры трубопровода «Северный поток — 2» еще мене вероятным, чем когда-либо ранее. Несмотря на недавно принятые сначала Финляндией , а затем Швецией решения об ободрении прокладки трубопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах, реализация этого проекта представляется маловероятной. В настоящее время происходит борьба по поводу этого спорного проекта, предусматривающего транспортировку природного газа непосредственно в Германию в обход Украины Польши , и сосредоточена она на вопросе о получении разрешения от правительств для прокладки трубопровода в их территориальных водах, а также от Европейского Союза в целом. Однако это не единственные препятствия, которые нужно будет преодолеть для того, чтобы начать строительство трубопровода «Северный поток — 2».

В течение последних 10 месяцев Соединенные Штаты ввели новую критически важную переменную в это уравнение. В июле 2017 года в ответ на заигрывание администрации Трампа с идеей относительно отмены санкций, Конгресс США принял закон о введении более жестких мер, которые, среди прочего, предусматривают составление списка приближенных к Путину людей, и таким образом они косвенным образом становятся объектами санкций за их связь с агрессивной политикой президента Путина. Этот список был составлен в январе, и он уже был использован 6 апреля нынешнего года в качестве основы для первоначальных санкций, включая санкции против Олега Дерипаски Виктора Вексельберга . Это был тревожный предупреждающий выстрел для московской финансовой элиты.

В результате принятых санкций стало значительно сложнее найти партнеров для реализации этого проекта. Частично это является результатом того, как сегодня делается бизнес в России . Геополитическая цель трубопровода «Северный поток — 2» состоит в том, чтобы предоставить возможность Москве продавать свой природный газ Западу, не полагаясь в вопросах его транспортировки на трубопроводную систему Украины. Идея его строительства как раз и состоит в том, чтобы нанести экономический удар по правительству в Киеве, которое Москва пытается дестабилизировать, а также в том, чтобы предотвратить любые перебои в поставках природного газа в Европу в том случае, если Россия решит расширить масштабы нынешней войны против Украины.

Однако президент Путин также рассчитывает на то, что строительство трубопровода «Северный поток — 2» послужит его интересам внутри страны, и в результате реализация этого проекта становится значительно сложнее по двум причинам. Во-первых, он хочет использовать его для того, чтобы наградить своих приближенных, пострадавших от ранее введенных западных санкций. По имеющимся данным, Аркадий Ротенберг Геннадий Тимченко , олигархи и давние соратники российского президента, будут основными строителями этого трубопровода. Ротенберг и Тимченко, а также принадлежащие им и занимающиеся строительством трубопроводов компании, находятся как под американскими санкциями, так и под санкциями Европейского Союза. Это означает, что и другие участвующие в реализации этого проекта компании будут взаимодействовать с русскими олигархами — если не прямо, то через специально созданные компании, — и таким образом возникает весьма большая вероятность того, что они сами окажутся под санкциями.

Во-вторых, президент Путин также использует нынешние западный — и особенно американский — санкционный режим для того, чтобы поставить под контроль собственных олигархов. Это может послужить объяснением того, что российская компания «Альфа-Групп» выступает в качестве российского финансиста этого проекта. Она собирается купить «Винтершелл» (Wintershall), одну из пяти поддерживающих строительство этого трубопровода компаний в рамках консорциума с Газпромом . В особенности после введенных недавно санкций в отношении Дерипаски и Вексельберга партнеры Альфа-Групп должны осознавать связанные с реализацией этого проекта рисками. Однако эта компания вряд ли в состоянии игнорировать волю влиятельного российского лидера. Если против Альфа-банка будут введены санкции, то тогда, вероятно, от участия в этом проекте будут в срочном порядке отказываться те западные компании, которые в настоящее время рассматривают возможность участия в строительстве «Северного потока — 2». Перспективы получения прибыли в результате реализации проекта этого трубопровода могут оказаться не такими уж радужными из-за возможности введения санкций Конгрессом США.

Сторонники трубопровода «Северный поток — 2» приложили большие усилия для того, чтобы политизировать санкционное законодательство Конгресса. Они заявили о неприемлемости американских попыток введения ограничений на их экономическую активность. Однако Конгресс — по крайней мере, частично — нейтрализовал эту критику за счет подстройки языка данного законодательства в отношении трубопроводов, и сделано это было в ответ на озабоченность Европы. Внесенные корректировки не затронули критический язык по поводу введения санкций в отношении сотрудничающих с Кремлем юридических лиц. Используемый язык является чисто политическим вопросом. Это просто часть той среды, которую любая оценивающая риски фирма должна учитывать. Однако речь идет о ярко светящемся предупредительном сигнале.

Кроме того, позиция Германии в поддержку «Северного потока — 2» не пользуется особой популярностью в Европе. Сторонники этого проекта не смогли добиться создания единой позиции Евросоюза против санкционного законодательства, поскольку в Европейском Союзе немало тех людей, который выступают за ужесточение санкций и против этого проекта. Польша и страны Балтии, например, выступают против строительства «Северного потока — 2», поскольку они воспринимают его как геополитический проект, направленный на то, чтобы облегчить России возможность проведения провокационной политики в Восточной Европе. Другие страны, в том числе Италия , которая занимала более мягкую позицию по вопросу о санкциях еще до формирования нового правительства, не поддерживают «Северный поток — 2», поскольку они предпочитают увидеть газопровод, ведущий из России в район Средиземного моря.

Таким образом, проект «Северный поток — 2» сталкивается с серьезной оппозицией в Европейской Комиссии , которая хотела бы видеть реализацию совместной энергетической политики Евросоюза в соответствии с Третей энергетической хартией (так в тексте — прим. перев.). Противники «Северного потока — 2» отмечают своеобразие позиции Германии. Обычно Берлин настаивает на том, чтобы страны Евросоюза работали в тандеме, когда речь идет об общих интересах, однако в данном случае Германия в одностороннем порядке продвигает проект строительства трубопровода «Северный поток — 2».

Завершающая сложность в реализации этого проекта связана с самой Германией. Да, понимающие Путина люди, Социал-демократическая партия и заинтересованный немецкий бизнес активно поддерживают этот проект. Федеральный канцлер Меркель формально тоже выступает в его поддержку. Она понимает, что после активной поддержки санкций в отношении России она должна была что-то предложить поддерживающим ее представителям бизнеса. Однако она продемонстрировала свою склонность к нюансам и публично признала, что «Северный поток — 2» является также геополитическим проектом, что самым решительным образом отрицают его сторонники. Федеральный канцлер является весьма влиятельным политиком, однако она вряд ли будет использовать все свои возможности для обеспечения успеха этого проекта.

Некоторые наблюдатели полагают, что та идея, которая обсуждалась в ходе переговоров между федеральным канцлером Меркель и СДПГ по поводу формирования правительства после состоявшихся в прошлом году выборов, может оказаться компромиссом, позволяющим достичь соглашения по «Северному потоку — 2». Смысл этого предложения состоит в предоставлении гарантий Украине по поводу того, что даже после строительства «Северного потока — 2» Газпром продолжит перекачивать нынешние объемы природного газа — 90 миллиардов кубометров в год — по украинской трубопроводной системе для своих европейских потребителей. Немцы уже поднимали этот вопрос в ходе переговоров с Киевом, который, со своей стороны, не проявляет по этому поводу особого энтузиазма, поскольку он вспоминает о Будапештском меморандуме, по которому Украина отказалась от своего ядерного оружия в обмен на «гарантии» Запада и России относительно ее территориальной целостности и суверенитета.

Это предложение представляет собой в меньшей степени компромисс и в большей степени свидетельство признания сторонниками «Северного потока — 2» того, что их позиции слабеют. Все больше шансов на то, что «Северный поток — 2» исчезнет, а его исчезновение будет сопровождаться не грохотом, а тихим хныканьем.

The American Interest, США