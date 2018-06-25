Россиян кормят опасным сыром

Около 600 случаев фальсификата молочной продукции выявил в первом квартале этого года Роспотребнадзор . В ведомстве отмечают уменьшение числа некачественных продуктов и обещают усилить контроль.

«В I квартале 2018 года Роспотребнадзором исследовано свыше 45 тысяч проб молочной продукции. Доля проб молока и молочных продуктов, не соответствующих нормативам по содержанию химических контаминантов, в последние годы остается стабильно низкой — менее 1% (1 квартал 2018 — 0,02%, 2017 — 0,03%)», — завили в ведомстве.

Вместе с тем, по данным Росконтроля, сегодня 65% сыра, представленного на прилавках, — это фальсификат. Как пояснил руководитель экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Максим Рудаков , до появления на прилавке продукция проходит «дорыночный» контроль: речь идет о соответствии продукции техническим регламентам Таможенного союза.

«На дорыночной стадии фактически невозможно определить является продукт фальсифицированным или нет. Далее речь идет уже о рыночном контроле, которым в основном занимается Роспотребнадзор. Остальное остаётся на усмотрение и добросовестность участников рынка и общественный контроль в том виде, в каком он успел у нас развиться», — отметил Рудаков.

При этом Роспотребнадзор проводит лишь плановые проверки (проводятся не чаще, чем раз в три года), так как внеплановые могут проходить лишь в случае жалоб потребителей. Отсюда, по его словам, и расхождение в данных официальных и общественных органов контроля.

«Росконтроль» проводит свои проверки каждые два месяца и, по данным, озвученным Рудаковым, если усреднить весь рынок молочной продукции, проверенной за последние пять лет, не менее 50% содержит нарушения различных требований. «Самый лакомый (сегмент — ред.) — это высокожирные продукты: сливочное масло, сыры и т.п.», — добавил он.

При этом в домашних условиях определить фальсификат невозможно, это делается только в лабораториях.

Сопредседатель союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов отметил, что фальсификация — это, по сути, умышленные действия, и она может быть нескольких видов.

«Например, сметану фальсифицируют крахмалом, чтобы просто придать густоту. И есть фальсификация по замене молочного жира более дешвыми, например, растительными жирами. Наши проверки показывают, что если ещё несколько лет назад фальсификация в молочной продукции была безопасной, то сегодня она становится небезопасной», — подчеркнул он.

Специалист пояснил, что кроме фальсификации говяжьим жиром сейчас используются продукты, содержащие трансжиры. Борисов заметил, что РФ пошла по пути, согласно которому трансжиры в продуктах питания должны быть снижены, однако они «присутствуют именно в той продукции, в которой быть не должны».

По данным Росконтроля, наиболее благополучна ситуация с питьевым молоком, самая неблагополучная — с сырами. Как считает Борисов, ответственность за качество продукции должна лежать и на производителях, и на магазинах.

Сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» отметил, что фактически сегодня покупатель вынужден приобретать сырный продукт по цене сыра. Обратил он особое внимание и на то, что наличие трансжиров представляет опасность для здоровья.

«Существует технический регламент и на сыр, и на сырную продукцию, но недобросовестному бизнесу, конечно, лучше зарабатывать на фальсификате… Существуют штрафы — до миллиона рублей, но они на сегодняшний день не работают. Есть в Уголовном кодексе и статья «Мошенничество». Но как бы мы сейчас не ужесточали, как бы не вводили новые термины, новые статьи в Уголовный кодекс, новые штрафы, когда колоссальная маржа идёт именно с фальсификации, это не остановит бизнес», — уверен Борисов.

Он считает, что система, которая могла бы противодействовать попаданию фальсификата на полки, только начала вырабатываться: это, в том числе и общественный контроль, и государственные надзорные органы, и саморегулирование рынка. Напомнил он и о реформах 2010 года, когда качество и безопасность продукции были отданы на откуп саморегулированию и конкуренции.

«Сегодня это всё привело к тому, что фактически отраслевые ассоциации и союзы стали лоббистами недобросовестного бизнеса. А добросовестный бизнес уходит в тень», — констатировал эксперт.

Александр Борисов уверен, что создание единой системы оповещения даст эффект гораздо быстрее, чем принятие законодательных мер.