Азербайджанская трубопроводная головоломка

Речь идет о первой очереди Трансанатолийского газопровода (TANAP), предназначенного для транспортировки природного газа из Азербайджана через Турцию в Европу. Строительство нитки почти завершено, но остаются серьезные вопросы о его будущем.

Впервые объявленный Баку в ноябре 2011 года, TANAP возводился азербайджанской государственной нефтяной компанией Socar совместно с турецкой государственной газовой компанией Botas и британской корпорацией BP.

Он призван реализовать давно заявленный Евросоюзом план создания «Южного газового коридора» для конкуренции с российским газом, на который в настоящее время приходится основная часть импорта в ЕС.

В то время как другие трубопроводные проекты, разработанные с той же целью, так и остались на бумаге, TANAP удалось выстроить коммерческую связь между разрабатывающим азербайджанское месторождение «Шахдениз»консорциумом и европейскими покупателями газа.

С завершением первой фазы газ начнет поступать в Турцию уже в конце июня.

Церемония открытия приурочена к запланированным на 24 июня всеобщим выборам в Турции, которые, как ожидается, будут как никогда тяжелыми для президента Реджепа Тайипа Эрдогaна

Рассчитанное на телевизионную аудиторию Турции мероприятие было зрелищным (с военным оркестром и гигантским видео экраном). Первым выступил Эрдоган, затем президент Азербайджана Ильхам Алиев и только потом президенты Сербии и Украины.

Открытая предвыборная агитация была сведена до минимума, а выступавшие больше акцентировали на значении тесных связей между Турцией и соседним Азербайджаном, а также важности самого TANAP.

[ИСТОРИЯВОПРОСА] Проект «Южного газового коридора» предусматривает строительство газопроводов TANAP и TAP общей протяженностью 3,46 тыс. км от азербайджанского месторождения «Шах-Дениз» через Грузию, Турцию, Грецию Албанию и Адриатическое море на юг Италии . Стоимость проекта составляет $45 млрд

Основными частями проекта являются: разработка «Стадии-2» проекта «Шах-Дениз» ($28 млрд), расширение Южно-Кавказского трубопровода «Баку-Тбилиси-Эрзурум», а также строительство TANAP от восточной до западной границы Турции и TAP от границы Греции до границы Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу могут начать в 2020 г. в объеме до 10 млрд куб. м. Кроме того, 6 млрд куб. м азербайджанского газа пойдут в западные районы Турции.

Турецкая Botas имеет в проекте TANAP 30%, Госнефтекомпания Азербайджана — 58%, британская BP — 12%. В проекте TAP Госнефтекомпания Азербайджана, BP и Snam владеют по 20% каждая, Fluxys — 19%, Enagas — 16%, Axpo — 5%.

Договор на разработку месторождения «Шах-Дениз» подписан в Баку 4 июня 1996 г. Участниками проекта являются BP (оператор, 28,8%), TPAO (19%), ГНКАР (16,7%), Petrobras (15,5%), "ЛУКойл" (10%) и Nico (10%). [/ИСТОРИЯВОПРОСА] «TANAP был реализован благодаря сильной, совместной политической воле Турции и Азербайджана. Это был трудный проект, как в финансовом, так и техническом плане, но мы его выполнили», — гордо заявил Алиев.

Эрдоган пошел еще дальше: «когда TANAP был впервые объявлен, многие говорили, что это мечта, которая никогда не будет воплощена в жизнь, но мы были упорными и доказали неправоту скептиков».

Длиной в 1850 км и стоимостью в $11 млрд, TANAP удалось построить во многом благодаря тому, что он является основным компонентом 3500-километрового «Южного газового коридора» ЕС.

Несмотря на то, что газ теперь может поставляться из Азербайджана в северо-западную часть Турции, многое предстоит сделать до завершения всего коридора.

В настоящее время законченный участок TANAP способен транспортировать 31 млрд куб. м газа в год, но гарантии покупателей имеются лишь на 16 млрд куб. м. На текущем этапе по трубе будет поставляться 6 млрд куб. м газа в год на турецкий рынок.

Оставшиеся 10 млрд куб. м газа должны быть транспортированы на турецко-греческую границу, где топливо, по плану, перейдет во второй трубопровод — Трансадриатический трубопровод, мощностью в 20 млрд куб. м — который будет транспортировать этот газ через Грецию, Албанию и Адриатическое море в Италию, а оттуда на европейский рынок.

Последний участок TANAP, идущий к границе Турции и Греции планируется закончить точно в срок, а вот Трансадриатический трубопровод столкнулся с проблемами.

Строительство отставало от графика еще до того, как к власти в Италии пришло правительство-евроскептиков, которое на прошлой неделе поставило под сомнение целесообразность проекта и объявило о его «пересмотре». Этот шаг ставит под угрозу важный сегмент «Южного газового коридора», экспортный маршрут TANAP и источник доходов для Азербайджана.

“Почти $40 млрд было инвестировано за последнее десятилетие в доставку азербайджанского газа в Европу, и теперь проект находится под угрозой из-за того, что последние 108 км трубопровода могут быть не завершены”, — говорит газовый аналитик Джон Робертс. Хотя, по его мнению, компромисс все же в итоге будет найден.

К счастью для Азербайджана и Турции существует альтернатива: азербайджанский газ может быть транспортирован из TANAP в Грецию и Болгарию , а также на другие рынки Юго-Восточной Европы по существующим трубопроводам и планируемым межсоединениям.

Именно поэтому на церемонии открытия присутствовали президенты Сербии и Украины, которые заинтересованы в импорте газа из Азербайджана через TANAP.

“Мы полностью поддерживаем создание новых газотранспортных маршрутов и хотим получать газ из TANAP через Болгарию и Румынию ”, — заявил президент Украины Петр Порошенко . То же самое сказал и сербский президент Александр Вучич

В краткосрочной перспективе Порошенко и Вучича ждет разочарование, так как проблемы вокруг Трансадриатического трубопровода, скорее всего, будут решены, и газ в Италию поступит, если не вовремя, то без значительной задержки.

В долгосрочной перспективе TANAP предстоит найти покупателей на почти половину своих мощностей, которые Азербайджан надеется заполнить газом из разрабатываемых новых месторождений на Каспийском море.

Этот газ, по прогнозам, поступит в трубопровод в ближайшие пять лет или как раз к следующим выборам в Турции.