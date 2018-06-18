Путин предложил аудитора Счетной палаты

Совфед получил представление президента на пост аудитора Счетной палаты

"В Совфед поступило представление президента России на пост аудитора Счетной палаты на имя Михаила Меня", — сказал глава комитета Сергей Рябухин.

По итогам голосования комитета он сообщил, что вопрос утверждения Меня будет выноситься на Совет палаты во вторник и затем планируется на пленарное заседание 20 июня.

В этот же день, в среду, сенаторы планируют освободить от должности аудитора Александра Филипенко , который курировал в Счетной палате расходы на соцсферу и культуру.

Присутствовавший на заседании комитета Мень поблагодарил сенаторов за их решение.

"Для меня это работа новая, но это и интересно. С удовольствием буду представлять Совет Федерации", — отметил он.

Рябухин также сообщил, что все девять профильных комитетов верхней палаты высказались в поддержку кандидатуры экс-министр.