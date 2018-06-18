Над Россией нависла трудовая угроза

Топилин: Недостаток трудовых ресурсов ждет РФ через 10 лет

Примерно через 10 лет в России будет недостаток трудовых ресурсов, количество людей, выходящих на рынок труда, серьезно уменьшится, рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин

"Количество людей, которые выходят на рынок труда, будет значительно меньше, где-то около 10 лет, у нас как раз будет недостаток трудовых ресурсов. Понятно, что нужны компетенции, и нужна квалификация, эти рынки и молодежного рынка труда, и рынка труда для людей, которые достигают пенсионного возраста, они зачастую разные, это разные профессии все-таки", — заявил Топилин в интервью телеканалу "Россия 24".

Также он отметил, что работники пожилого возраста предпочитают традиционные виды занятости — фрилансеров, людей, которые работают с компьютерной техникой, людей с удаленной занятостью среди пожилых достаточно мало.