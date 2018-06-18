Ещё
Над Россией нависла трудовая угроза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Топилин: Недостаток трудовых ресурсов ждет РФ через 10 лет 

Прайм 1 час назад
Примерно через 10 лет в России будет недостаток трудовых ресурсов, количество людей, выходящих на рынок труда, серьезно уменьшится, рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
"Количество людей, которые выходят на рынок труда, будет значительно меньше, где-то около 10 лет, у нас как раз будет недостаток трудовых ресурсов. Понятно, что нужны компетенции, и нужна квалификация, эти рынки и молодежного рынка труда, и рынка труда для людей, которые достигают пенсионного возраста, они зачастую разные, это разные профессии все-таки", — заявил Топилин в интервью телеканалу "Россия 24".
Также он отметил, что работники пожилого возраста предпочитают традиционные виды занятости — фрилансеров, людей, которые работают с компьютерной техникой, людей с удаленной занятостью среди пожилых достаточно мало.
"Мы все-таки рассчитываем на то, что эти рынки не совсем пересекающиеся", — заключил министр.
Прайм: последние новости
Совет ЕС продлил ограничительные меры по Крыму и Севастополю ФТС предлагает ввести пошлину за любую интернет-покупку за рубежом‍ Силуанов: Взнос на пенсионное страхование с 2021 г закрепится на уровне 22%
Комментарии147  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кто-то подставил Путина»90
Основатель московского банка умер в тюрьме26
Россиянам пообещали небывалый рост пенсий265
Тяжелобольной Билан обратился к народу147
Скажи потоку Nein: Киев призывает Берлин в союзники136
Видео
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
10:33
Скажи потоку Nein: Киев призывает Берлин в союзники
Экономика В мире
01:38
Питон-гигант чуть не задушил мужчину
Происшествия
03:59
Промзоны получат второе рождение
Новости Москвы
00:29
Жадные чайки атаковали машину
Общество
05:22
Киев решил перейти к «деоккупации» Крыма
Украина В мире
01:26
Пьяный пассажир подрался в самолете и пожалел
Происшествия
02:26
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»
В мире Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение